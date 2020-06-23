Украина ушла от "русского мира", – Орешкин

Никогда за последние триста лет Украина так далеко не была от Москвы, как при президенте РФ Путине.

Такое мнение высказал в интервью “Сегодня” российский политолог Дмитрий Орешкин. По его словам, рейтинг Путина падает.

“Падает каждый месяц. В связи с коронавирусом. В связи с экономическими проблемами. В связи с тем, что Путин выглядит плохо. В связи с тем, что он проигрывает”, – пояснил Орешкин.

По его словам, разговоры о "русском мире" заканчиваются ничем.

“Украина от "русского мира" ушла. Причем никогда за последние триста лет Украина так далеко не была от Москвы, как сейчас, при Путине. Это не просто сосед – хороший или не очень. А враждебно настроенное государство, с которым де-факто тлеет необъявленная война. Большая Украина уходит в Европу со всеми концами. Большой привет Российской Федерации! И лично Владимиру Владимировичу Путину”, – заключил политолог.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, постоянное навязывание идеи "русского мира" через русский язык всему миру стало просчетом президента России Владимира Путина. Цивилизованные страны сплотились в борьбе против этого гибридного "оружия".