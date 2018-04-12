Украина упростит пересечение границы с соседом

Украина и Молдова упростят пересечение границы для граждан обеих стран, для чего будет организован совместный контроль на пунктах пропуска.

Соответствующий документ президент Украины Петр Порошенко подписал во время встречи с премьер-министром Республики Молдова Павлом Филипом, передает пресс-служба главы государства.

Президент поставил подпись закон "О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Молдова о совместном контроле лиц, транспортных средств, товаров и предметов в совместных пунктах пропуска через украинско-молдовскую государственную границу", принятый ранее Верховной Радой.

Кроме того, политики обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Стороны положительно оценили рост товарооборота между двумя странами, который увеличился на 13% по итогам 2017 года.

Отдельное внимание было уделено некоторым аспектам приднестровского урегулирования.

Порошенко поблагодарил Молдову за помощь в оздоровлении украинских детей из Донбасса.

Была достигнута договоренность об усилении координации позиций в рамках Восточного партнерства с целью ускорения процесса интеграции в ЕС.

Также стороны высказались за скорейшую финализации переговорного процесса по заключению межправительственного соглашения об обеспечении функционирования Днестровского комплексного гидроузла.

Україна та Молдова спростять перетин кордону для громадян обох країн. Для цього буде організовано спільний контроль на пунктах пропуску через українсько-молдовський держкордон.



Відповідний Закон про ратифікацію Угоди підписав у присутності глави Уряду Республіки Молдова. pic.twitter.com/Uf6IRAcZwY — Петро Порошенко (@poroshenko) 12 апреля 2018 г.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Молдова присоединилась к массовой высылке дипломатов РФ.