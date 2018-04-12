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Украина упростит пересечение границы с соседом

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Украина и Молдова упростят пересечение границы для граждан обеих стран, для чего будет организован совместный контроль на пунктах пропуска.

Соответствующий документ президент Украины Петр Порошенко подписал во время встречи с премьер-министром Республики Молдова Павлом Филипом, передает пресс-служба главы государства.

Президент поставил подпись закон "О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Молдова о совместном контроле лиц, транспортных средств, товаров и предметов в совместных пунктах пропуска через украинско-молдовскую государственную границу", принятый ранее Верховной Радой.

Кроме того, политики обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Стороны положительно оценили рост товарооборота между двумя странами, который увеличился на 13% по итогам 2017 года.

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Отдельное внимание было уделено некоторым аспектам приднестровского урегулирования.

Порошенко поблагодарил Молдову за помощь в оздоровлении украинских детей из Донбасса.

Была достигнута договоренность об усилении координации позиций в рамках Восточного партнерства с целью ускорения процесса интеграции в ЕС.

Также стороны высказались за скорейшую финализации переговорного процесса по заключению межправительственного соглашения об обеспечении функционирования Днестровского комплексного гидроузла.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Молдова присоединилась к массовой высылке дипломатов РФ.

Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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