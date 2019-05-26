Украина обратилась к России с угрозой из-за пленных моряков: что известно

Украина будет добиваться введения санкций в отношении РФ в случае отказа от выполнения постановления Международного трибунала по морскому праву ООН, по которому Россия должна освободить украинских моряков и вернуть три конфискованных судна.
Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает "Укринформ". "Если же Москва решит игнорировать это решение (об освобождении украинских моряков. - Ред.), то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - заявил дипломат.
Отмечается, что санкции могут получить такое название по местоположению Международного трибунала - в городе Гамбург.
Пленные украинские моряки
Мельник также отметил, что решение трибунала является "дипломатической победой и мощным дополнительным международно-правовым козырем", который поможет добиться скорейшего освобождения моряков.
В оккупированном Крыму уже заявили, что Россия не собирается выполнять решение Трибунала, передает "РИА Новости".
“Если судья высокой квалификации Международного трибунала запутался в бумагах и не видит ничего, кроме обвинений в адрес России, для нас его слова и приговоры ни гроша не стоят”, — заявил так называемый депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
Бальбека поддержал "руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма" при президенте России Александр Молохов, который заявил, что морской трибунал в Гамбурге не имеет права требовать от России освободить украинских военных моряков и вернуть корабли, поэтому решение не нужно исполнять.
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев ранее выразил мнение, что России следует продолжать отстаивать свою позицию по керченскому инциденту, а решение международного трибунала ООН по морскому праву нелегитимно.
Как сообщал OBOZREVATEL, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву удовлетворил иск Украины и обязал Россию немедленно вернуть три украинских военно-морских корабля и отпустить 24 пленных моряков.
25 ноября 2018 года корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения.
Все 24 захваченных украинских моряка признали себя военнопленными.
17 апреля 2019 года суд продлил арест украинцам до 24-26 июля.
10 мая в Международном трибунале по морскому праву прошли слушания о незаконном задержании Россией 24 украинских моряков.
Ранее в МИД Украины спрогнозировали, что Россия выполнит решение Международного морского трибунала по захваченным в плен украинским морякам, однако сделает это в присущей Кремлю манере.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.