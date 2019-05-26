Украина обратилась к России с угрозой из-за пленных моряков: что известно

Украина будет добиваться введения санкций в отношении РФ в случае отказа от выполнения постановления Международного трибунала по морскому праву ООН, по которому Россия должна освободить украинских моряков и вернуть три конфискованных судна.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает "Укринформ". "Если же Москва решит игнорировать это решение (об освобождении украинских моряков. - Ред.), то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - заявил дипломат.

Отмечается, что санкции могут получить такое название по местоположению Международного трибунала - в городе Гамбург.

Пленные украинские моряки

Мельник также отметил, что решение трибунала является "дипломатической победой и мощным дополнительным международно-правовым козырем", который поможет добиться скорейшего освобождения моряков.

В оккупированном Крыму уже заявили, что Россия не собирается выполнять решение Трибунала, передает "РИА Новости".

“Если судья высокой квалификации Международного трибунала запутался в бумагах и не видит ничего, кроме обвинений в адрес России, для нас его слова и приговоры ни гроша не стоят”, — заявил так называемый депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Бальбека поддержал "руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма" при президенте России Александр Молохов, который заявил, что морской трибунал в Гамбурге не имеет права требовать от России освободить украинских военных моряков и вернуть корабли, поэтому решение не нужно исполнять.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев ранее выразил мнение, что России следует продолжать отстаивать свою позицию по керченскому инциденту, а решение международного трибунала ООН по морскому праву нелегитимно.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву удовлетворил иск Украины и обязал Россию немедленно вернуть три украинских военно-морских корабля и отпустить 24 пленных моряков.

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