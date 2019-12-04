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4 декабря • обновлено в 23:32
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Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Журналист и военный эксперт Все статьи автора

Украина своих не бросит: Родина признает заслуги героев

Сегодня произошло большое событие, от которого, если честно, испытываешь огромное чувство гордости за нашу страну. Сегодня у нас уже нет нелегальных добровольцев, сегодня с нашей стороны фронта нет незаконных вооруженных формирований.

Сегодня Верховная Рада приняла закон о признании добровольцев участниками боевых действий.

Это очень важно для морали, совести и для обороноспособности Украины. От всей души благодарен народным депутатам всех фракций, которые вынесли на рассмотрение и проголосовали этот законопроект. Это очень достойный поступок.

Сегодня Украина показала, что те, кто вступает в бой ради защиты страны по своей воле, самостоятельно, имеют те же гражданские права, что и военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов. Родина признает заслуги своих героев, независимо от того, были они как-то оформлены или нет.

Украинская власть сегодня показала - защищай свою страну по совести, и твои заслуги будут признаны. Украина признала ветеранами Второй мировой добровольцев УПА. А сегодня признание получили и добровольцы Войны за независимость.

Россия ведет информационную войну, запугивая всех "Правым сектором", добровольцами, потому что прекрасно понимает, что готовность идти в бой за Украину без приказов - это моральный стержень народного сопротивления. А сегодня парламент показал, что страшный "Правый сектор" теперь узаконен.

Это настоящая политическая воля. Теперь будем ждать подписи президента - было бы здорово подписать до "нормандского" саммита, и ждем грамотного применения норм закона, чтобы все было по справедливости. Работа государства и ответственность командиров добровольческих подразделений будет заключаться в том, чтобы не допустить злоупотреблений. Закон долго не могли принять, потому что большая ответственность за правоприменение.

Теперь следующим шагом должно быть создание структур, которые позволяют добровольцам законно вести боевые действия, хранить и применять оружие для борьбы с российскими оккупантами. Нужна территориальная оборона нового типа, нужны частные военные компании.

Но главное - это мораль:

Наша Родина своих не бросит.

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Автор
Юрий Бутусов Юрий Бутусов
Место
Украина
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Тарр Доктор
Тарр Доктор
Украина своих не бросит, она их кинет )))
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Тарр Доктор, ти по своїй вітчизні міряєш? Ну не всі ж такі...
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Треба кровi до колiна Щоб настала вiльна Україна.. НСДП - (нацiонально-свидома думка патрiотiв)
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
А КТО БУДЕТ ОПЛАЧИВАТЬ МИЛЛИАРДНЫЕ ПОСОБИЯ БОЕВОМУ МЕНЬШИНСТВО ПИДAPACОВ УКРАИН???)))))Даже бывшие атошники уже тянут украину ниже дна. А если еще и добродупов спонсировать...)))))))))))
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
Великий Кормчий, А ГДЕ БУДУТ КОРМИТЬСЯ ТРОЛЛИ-МУТАНТЫ, КОГДА ВВЕДУТ ЧЕБУРНЕТ? Макака, где будешь харчеваться?
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Тарр Доктор
Тарр Доктор
Великий Кормчий, вангую, что еще через пяток лет половина оставшегося населения бывшей Украины будет ходить в героях и гастеры всю эту кодлу будут кормить своими переводами.
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