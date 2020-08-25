Украина существенно ограничила хасидам паломничество в Умань

В Украине значительно ограничили паломничество хасидов в Умань на празднование Рош га-Шана, который в 2020 году отмечается с 18 по 20 сентября.

Соответствующее решение украинские чиновники приняли во время традиционной селекторного совещания под председательством президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Прежде всего отмечается, что украинское правительство в целом разрабатывает регламент запрета на въезд в Украину иностранных граждан из стран, которые попадают в "красную" зону карантина, сроком на 30 дней. Не коснется этот запрет только водителей транзитного транспорта и представителей гуманитарных миссий.

В то же время гражданам Израиля, которые собрались ехать на празднование иудейского Нового года в Украину, ограничили пересечение границы по просьбе их премьера.

"По просьбе премьер-министра Израиля принято решение о существенном ограничении паломничества хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана", – говорится в сообщении.

Добавим, что при этом президент призвал предусмотреть смягченные условия въезда в Украину для граждан соседней Беларуси.

"Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию в них? Думаю, что надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам. Это очень деликатная тема – надо учитывать все", – заявил Зеленский.

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