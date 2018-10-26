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Павел Казарин
Павел Казарин
ЖурналистВсе статьи автора

Украина стоит перед выбором наименьшего зла

7.1т

Существует классическое нерушимое правило, которое работает в любой системе в эпоху кризисов: сперва на краткосрочной дистанции формируют связи, а затем эти связи уже формируют работу. Проблема нашей страны в том, что у многих наших политиков непонятно где пролегают те красные линии, которые они не готовы пересекать. Я не всегда понимаю, на каких условиях те или иные политики готовы искать компромисс с Москвой, нужно ли его искать, где у них проходят красные линии в экономике, на какие популистские шаги они готовы идти, а на какие не готовы.

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В этом смысле действительно 2019-й год – год важного выбора. Мы страна черных лебедей. Каждый политик – это буря непредсказуемости. Мы киваем на Трампа, но весь украинский политикум состоит из доморощенных Дональдов Трампов. Поэтому 2019й год является важным в этом смысле потому, что мы будем выбирать и президента, в руках которого на сегодня, сосредоточено огромное количество полномочий, и парламент, в руках которого сосредоточено огромное количество полномочий.

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Мы стоим на перепутье – налево пойдешь, экономику потеряешь, направо пойдешь – суверенитет потеряешь, прямо пойдешь – время потеряешь. Это пространство не выбора лучшего, а пространство выбора наименьшего зла.

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Автор
Павел КазаринПавел Казарин
Тема
Президентские выборы 2019
Место
Украина
Объект
выборы в Украине
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Дейман Алон
Дейман Алон
Украине с Педерашкой не по пути - это однозначно!
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