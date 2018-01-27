Украина станет сильным государством: Ляшко рассказал о встрече с Порошенко

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко обсудил с президентом Украины Петром Порошенко назначение нового главы Нацбанка и требования Международного валютного фонда касательно введения рынка земли.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"У меня завершилась длительная встреча с Президентом Порошенко, на которой я озвучил свои мысли как значительно мощнее, чем сейчас, отстаивать национальные интересы Украины на международной арене. Я также заявил Президенту, что мы настаиваем на отчете Гонтаревой, прежде чем парламент будет выбирать нового председателя Нацбанка", – рассказал Ляшко.

Он добавил, что предложил поддержать инициированные Радикальной партией изменения в Конституцию по расширению ответственности Нацбанка для обеспечения экономического роста в Украине.

"Без изменения денежно-кредитной политики замена председателя НБУ не даст абсолютно ничего для производителей и создание новых рабочих мест для украинцев. В ответ на требования МВФ о введении рынка земли в Украине мы предлагаем принять инициированные нами изменения в Конституцию - основой аграрного строя Украины должны стать фермерские хозяйства, а не латифундии и транснациональные корпорации, а украинская земля должна кормить украинских крестьян", – подчеркнул он.

Ляшко отметил, что обратился к Порошенко, чтобы он поддержал законопроект "Покупай украинское, плати украинцам!".

"Для каждого думающего очевидно: когда деньги налогоплательщиков будут работать на отечественную экономику; когда работу будут иметь украинцы, а не наши зарубежные конкуренты; когда мы больше будем продавать на экспорт продукции, а не сырья - только при этих условиях мы избавимся долгового ярма, и Украина станет сильным достойным государством для своих граждан. Мы в оппозиции к власти, но не в оппозиции к Украине. Поэтому успех Украины - это мой успех", – резюмировал он.

Ляшко также поблагодарил всех за поддержку его выступления в ПАСЕ.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Ляшко рассказал о запрете на прием селянского молока у населения.