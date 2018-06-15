Украина станет членом Евросоюза и НАТО: дипломат дал громкий прогноз

Посол Польши в Украине Ян Пекло заявил, что высоко оценивает ход децентрализации в Украине и убежден, что курс официального Киева гарантирует в будущем европейскую и евроатлантическую интеграцию.

"Мы понимаем, что предстоит еще много работы, однако выбранное Украиной направление обеспечивает то, что Украина станет членом Евросоюза и НАТО… Мы с удовольствием констатируем прогресс в вопросе децентрализации", - сказал он на презентации отчета Организации экономического сотрудничества и развития по темпам внедрения децентрализации в Украине 15 июня в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

Дипломат также подчеркнул, что децентрализация является одной из важнейших реформ. Он отметил, что Польша может предложить Украине свой опыт.

"После развала коммунистической системы Польша прошла массовую трансформацию, в частности, децентрализацию, создала эффективное самоуправление. Мы поддерживаем реформы в Украине и оказываем поддержку с самого их начала. Однако сотрудничество на местном уровне началось намного раньше – это и совместные проекты и обмен визитами, это также создает хороший климат для децентрализации. На сегодня около 50 украинских громад получают от нас поддержку", - сказал Пекло.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Порошенко очертил сроки членства Украины в ЕС и НАТО.