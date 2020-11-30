Украина стала жестко говорить с Россией в ТКГ, – Гармаш

На переговорах по Донбассу в Трехсторонней контактной группе процесс сдвинулся с мертвой точки и Украина начала категорично общаться со страной-агрессором Россией.

Об этом, как передает "Украина 24", заявил представитель украинской делегации в ТКГ, журналист Сергей Гармаш. По его словам, сейчас речь о выдвижении ультиматумов нашей стране со стороны оккупантов не идет.

"Скорее Украина начала говорить жестким языком с Россией. Скорее это мы принципиально поставили вопрос… Российская сторона уже давно не ставит никаких вопросов о конституционных поправках. Потому что в Минских договоренностях давно написано, что – конституционная реформа, в основе которой лежит децентрализация, с учетом особенностей самоуправления в ОРДЛО", – отметил Гармаш.

Также журналист рассказал, что представители Российской Федерации от ОРДЛО озвучили план, согласно которому до 2050 года временно оккупированные территории Донбасса якобы должны получить особые полномочия.

Однако Украина не принимает подобные инициативы для рассмотрения. Ведь они выдвигаются непризнанными "Л/ДНР", которые не имеют статуса участников Минского процесса. В этой связи украинская делегация настаивала, чтобы РФ взяла на себя ответственность за указанный план и официально подала его как свой собственный.

Подытоживая, Гармаш подчеркнул, что не считает нынешнюю ситуацию тупиковой, поскольку, по его словам, впервые за шесть лет есть определенные подвижки в переговорах.

"Самое существенное сейчас, что мы сменили тактику, мы стали более жесткими в том плане, что мы начали требовать от России ответственности за то, что происходит", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гармаш заявил, что заседание ТКГ, которое состоялось 25 ноября, было одним из самых напряженных. По его словам, представителям оккупантов удалось вывести из равновесия даже главу украинской делегации Леонида Кравчука.