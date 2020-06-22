Порошенко провел параллель между Второй мировой и войной Украины с Путиным

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, напомнив события Второй мировой войны, отметил, что Украина и сегодня вынуждена противостоять агрессии кремлевского режима.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Политик подчеркнул, что Вторая мировая война для украинцев началась еще в 1939 году, а 22 июня 1941 украинская земля стала местом столкновения двух кровавых режимов – Гитлера и Сталина. Однако Порошенко убежден: правда и сейчас на стороне Украины.

"Для нас, украинцев, первые выстрелы Второй мировой прозвучали еще в марте 1939 года на Закарпатье. А широкомасштабная война наступила в сентябре 1939 года, когда Гитлер и Сталин начали делить сферы влияния, согласованные путем тайной дипломатии", – отметил он.

Порошенко напомнил, что 22 июня 1941 наша земля превратилась в территорию кровавого столкновения, в результате которого погибли миллионы украинцев. Также он сакцентировал внимание на том, что Россия и сегодня пренебрегает правом соседних народов на самостоятельное существование.

"Поэтому у нас сегодня – День скорби и чествования памяти жертв Второй мировой войны. Гитлер попал в ад 75 лет назад. Но в Европе до сих пор есть политики, которые так же, как Гитлер, пренебрегают международным правом, отрицают право соседних народов на самостоятельное существование, организуют аншлюс и прикрывают его псевдореферендумом", – заявил политик.

"Но правда на стороне Украины. Я убежден в нашей победе над агрессором. Убежден, что по крайней мере в Европе война как способ решения конфликтов окончательно отойдет в прошлое. Никогда снова", – отметил Порошенко.

Facebook Петра Порошенко

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко в соцсетях призвал пользователей подписать петицию о необходимости создания украинских субтитров на популярных мировых платформах.