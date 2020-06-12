Украина стала партнером расширенных возможностей НАТО

Официально заявка была подана в январе по поручению президента

Глава МИД рассказал, что для этого была проделана огромная дипломатическая работа на всех уровнях

Украина в пятницу, 12 июня, получила статус члена Программы расширенных возможностей НАТО.

Об этом в Facebook сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он уточнил, что заявка была подана в январе 2020 года.

"Мы долго шли к этому заголовку на сайте НАТО. Только что Украина получила статус члена Программы расширенных возможностей НАТО (EOP)", – написал министр.

Кулеба напомнил, что официально заявка была подана в январе по поручению президента Владимира Зеленского.

"Затем было много дипломатии, очень много дипломатии на всех уровнях. И вот все сработало. Мало кто верил, что не удастся, но мы это сделали", – прокомментировал глава МИД.

Facebook Дмитрия Кулебы

Facebook Дмитрия Кулебы

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский в мае утвердил годовой план действий в рамках реализации политики евроатлантической интеграции страны.

Он определяет стратегическую цель реформ, цели и приоритетные задачи Украины касательно сотрудничества с НАТО, а также государственные органы, ответственные за выполнение этих задач.

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