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12 июня • обновлено в 17:49
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Украина стала партнером расширенных возможностей НАТО

  • Украина 12 июня страна стала членом Программы расширенных возможностей НАТО

  • Глава МИД рассказал, что для этого была проделана огромная дипломатическая работа на всех уровнях

  • Официально заявка была подана в январе по поручению президента

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Украина в пятницу, 12 июня, получила статус члена Программы расширенных возможностей НАТО.

Об этом в Facebook сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он уточнил, что заявка была подана в январе 2020 года.

Украина стала партнером расширенных возможностей НАТО

"Мы долго шли к этому заголовку на сайте НАТО. Только что Украина получила статус члена Программы расширенных возможностей НАТО (EOP)", – написал министр.

Кулеба напомнил, что официально заявка была подана в январе по поручению президента Владимира Зеленского.

"Затем было много дипломатии, очень много дипломатии на всех уровнях. И вот все сработало. Мало кто верил, что не удастся, но мы это сделали", – прокомментировал глава МИД.

Украина стала партнером расширенных возможностей НАТО

Facebook Дмитрия Кулебы

Украина стала партнером расширенных возможностей НАТО

Facebook Дмитрия Кулебы

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский в мае утвердил годовой план действий в рамках реализации политики евроатлантической интеграции страны.

Он определяет стратегическую цель реформ, цели и приоритетные задачи Украины касательно сотрудничества с НАТО, а также государственные органы, ответственные за выполнение этих задач.

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Автор
Юрий Сергиенко
Персоны
Дмитрий Кулеба Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
НАТО Министерство иностранных дел Украины
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