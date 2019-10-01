"Будет новый закон": Зеленский раскрыл нюанс по "фомуле Штайнмайера" для Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет согласовывать текст "формулы Штайнмайера" по Донбассу.

Об этом уведомлено Специального представителя главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Мартина Сайдика, сказал Зеленский на пресс-брифинге в Офисе президента во вторник, 1 октября.

"Мы ответили на письмо Сайдика, что мы согласовываем текст формулы Штайнмайера, которая будет имплементирована в новый закон, которого еще нет", – отметил он.

Владимир Зеленский Скрин видео

Речь идет о документе об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, который будет содержать положения "формулы".

Президент также пояснил, что означает "план Штайнмайера"

"Это на самом деле 1-2 предложения. Временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, известный так же как закон об особом статусе Донбасса, начинает действовать на постоянной основе при условии, когда там состоятся местные выборы, проведенные в соответствии с Конституцией Украины и законодательством Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы состоялись по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов. Это означает, что никаких выборов под дулом пулеметов не будет!" – подчеркнул он.

Предлагаем посмотреть видео брифинга:

Как писал OBOZREVATEL:

Реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведение выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может потребовать особого статуса для Донбасса.

18 сентября росСМИ распространили информацию о том, что Украина якобы отказалась подписывать обязательство о выполнении "формулы Штайнмайера".

Министр иностранных дел Вадим Пристайко же заявил, что согласился на "формулу Штайнмайера" еще 2 сентября.

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского на это ответили, что ничего не знают о согласовании формулы.

19 сентября в сеть слили якобы согласованный текст "формулы Штайнмайера", который как будто бы отказалась подписывать Украина на мирных переговорах.

Также была озвучена позиция представителя Украины в Минске, второго президента Леонида Кучмы. Его пресс-секретарь заявила, что Украина не имеет возражений, если будут выполнены все требования Минска.

В России заявили, что Украина якобы дала устное согласие на подписание "формулы Штайнмайера" касательно Донбасса.

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