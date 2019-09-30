"Украина согласилась": в России намекнули, когда закончат войну на Донбассе

В России заявили, что Украина якобы дала устное согласие на подписание "формулы Штайнмайера" касательно Донбасса.

Это должно состоятся в ближайшее время, утверждает российское издание "Известия", ссылаясь на "информированные источники в дипломатических кругах".

"Украина устно подтвердила свои обязательства в этом плане. Более того, там готовы неукоснительно следовать Минским соглашениям, в том числе и в вопросе особого статуса Донбасса", – цитирует СМИ своего собеседника.

Источник добавил, что устные заверения "вселяют сдержанный оптимизм" на скорое урегулирование вопроса, "что Москва только приветствует".

РосСМИ также привело слова второго источника. Как утверждают пропагандисты, как только "формулу Штайнмайера" подпишут, саммит "нормандской четверки" "будет организован достаточно быстро".

"Если Киев продолжит придерживаться данного курса, то результат в урегулировании конфликта на Донбассе не заставит себя ждать", – заявляется в статье.

Президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL:

Реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведение выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может потребовать особого статуса для Донбасса.

18 сентября росСМИ распространили информацию о том, что Украина якобы отказалась подписывать обязательство о выполнении "формулы Штайнмайера".

Министр иностранных дел Вадим Пристайко же заявил, что согласился на "формулу Штайнмайера" еще 2 сентября.

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского на это ответили, что ничего не знают о согласовании формулы.

19 сентября в сеть слили якобы согласованный текст "формулы Штайнмайера", который как будто бы отказалась подписывать Украина на мирных переговорах.

Также была озвучена позиция представителя Украины в Минске, второго президента Леонида Кучмы. Его пресс-секретарь заявила, что Украина не имеет возражений, если будут выполнены все требования Минска.

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