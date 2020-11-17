Украина сможет подать заявку на членство в ЕС и НАТО в 2027 году, – посол Литвы

Украина может подать заявку на членство в Европейском союзе и в НАТО в 2027 году, если выполнит "домашнее задание" в виде проведения соответствующих реформ.

Об этом заявил посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас во время онлайн-форума "Диалоги о реформах: на пути к Вильнюсу". Он назвал возможность подачи заявки на членство в ЕС в 2027 году реалистичным сценарием.

Дипломат не исключил, что Украина сможет воплотить в жизнь реформы даже раньше этого срока.

По мнению Сарапинаса, вектор на членство в ЕС и НАТО, заложенный в основном законе Украины создает надежные предпосылки для проведения необходимых изменений во всех сферах жизнедеятельности государства. А программа расширенных возможностей НАТО дает Украине доступ к более тесному сотрудничеству с Альянсом и проведения совместных учений.

Дипломат подчеркнул, что вступить в НАТО может только целая страна, а не отдельный государственный орган или институция

"Это означает, что Альянс будет рассматривать все вопросы, начиная от общеполитической стабильности, экономического роста, верховенства права, обеспечения свободы и прав человека и т.д." – подчеркнул посол Литвы.

Он высказал мнение, что Украина не может не иметь успеха на пути реформ.

"Вы будете нашим успешным партнером, вы уже им являетесь, и мы надеемся, что вы скоро будете членом нашей большой системы", – сказал Сарапинас.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский призвал лидеров стран ЕС уточнить условия вступления Украины в Евросоюз. По его мнению, Европе следует более точно формулировать, чего ждут от украинцев на их европейском пути, ну а стоит ли вступать в Союз – они решат сами.