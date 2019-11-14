"Украина сделала все возможное": Путина подловили на манипуляции с Зеленским

Эксперт Института социально-экономических исследований Елена Снигирь рассказала, что встреча "нормандской четверки" может не состояться из-за позиции России.

Украинская сторона сделала все возможное для организации этой встречи, сказала Снигирь в программе "Ваша Свобода", передает Радио Свобода.

По словам эксперта, встретятся ли члены переговоров в "нормандском формате", зависит от желания официальной Москвы. В то же время Снигирь отметила, что РФ на самом деле не заинтересована в том, чтобы это произошло.

Эксперт рассказала, от кого зависит встреча "нормандской четверки" коллаж

"Это зависит от Москвы в первую очередь. Украина, Киев и президент Зеленский сделали все возможные шаги, которые были запланированы и официально задекларированы. Москва не заинтересована в этой встрече, она заинтересована в том, чтобы использовать желание Киева встретиться, чтобы достигать все новых и новых уступок со стороны Украины. Это очевидно. Состоится ли эта встреча? Это зависит от того, в том числе, смогут ли Париж и Берлин нажать, наконец, на Путина и сказать: сколько можно?" – заявила Елена Снигирь.

Эксперт Института социально-экономических исследований отметила, что власти России стремятся к тому, чтобы Киев пошел на переговоры с террористами на Донбассе. Однако, если украинская сторона согласится на такое, это будет означать сдачу национальных интересов.

Елена Снигирь радио Свобода

"Кремль постоянно стоит на требованиях – чтобы Киев пошел на прямые переговоры с террористами, боевиками, "ЛНР", "ДНР", которые ничего не решают и не является стороной конфликта, так как они полностью управляемые со стороны Российской Федерации, и чтобы Киев закрепил в Конституции "особый статус". Сравнить встречу с изменениями в Конституцию Украины – они немножко переоценивают желание нашего президента встретиться в "нормандском формате". Здесь прямая сдача национальных интересов Украины", – добавила Снигирь.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина в "нормандском формате" по разным данным состоится в конце ноября.

По мнению российского публициста Леонида Радзиховского, на самом деле Путин не хочет личного общения Зеленским и пытается поставить его в позицию просителя.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!