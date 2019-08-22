"Украина сама виновата:" Пионтковский объяснил, почему Запад захотел вернуть Россию в G8

Новая украинская власть сама виновата в том, что американский президент Дональд Трамп захотел вернуть Россию в клуб мировых держав G8.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал российский журналист Андрей Пионтковский. По его словам, ей не стоило называть пять лет сопротивления Украины российской агрессии политикой войны, ведь таким образом она подставила своих союзников на Западе.

"Новое руководство Украины называло политических оппонентов партией войны, а на самом деле нужно говорить с нашими братьями, такими же украинцами по другую сторону. Чего же вы хотите от западных партнеров? Такая постановка вопроса оскорбительна не только для Украины. По существу, она повторяла кремлевский нарратив: никакой войны с Россией нет, а есть гражданская война, а эта партия войны, которая 5 лет находилась у власти, эту войну развязала. Выходит, что союзники Украины оказались соучастниками войны", – разъяснил журналист.

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По его мнению, президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель из-за давления бизнеса, заинтересованного в сделках с путинской Россией и отмыванием украденных триллионов долларов, внутри своих стран трудно было добиваться поддержки Украины и недопущение России в G8.

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"А что теперь можно ожидать от них, если Украина фактически сама себя объявляет виновной в агрессии на востоке? Откат в мировой политике в отношении России пошел как раз по вопросу Украины, хоть та совершила массу других вещей. Например, радиологическое нападение на Лондон, вмешательство в выборы США. Если Украина будет вести себя так дальше, то разумеется, что Россию вернут в G8. А какие еще у Запада могут быть к ней претензии?", – удивился Пионтковский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ирина Геращенко заявила, что вместо едких поучений президенту Украины Владимиру Зеленскому, спикеру МИД России Марии Захаровой следовало бы заняться советами для лидера своей страны – Владимира Путина.

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