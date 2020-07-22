Украина решила выйти из двух соглашений СНГ: причина в России

Политика 23:42, 22.07.2020 Обновлено: 23:53, 22.07.2020

Правительство одобрило указ президента Владимира Зеленского о выходе Украины из двух соглашений с СНГ – о гуманитарном сотрудничестве государств-участников и о Совете по гуманитарному сотрудничеству.

Такое решение Кабмина в связи с вооруженной агрессией России было принято на заседании 22 июля, передает "Правительственный портал".

"Фактическое сотрудничество с Россией прекращено, а сотрудничество с другими государствами-участниками СНГ происходит в двустороннем формате на основе заключения новых и/или действующих двусторонних договоров", – сказано в сообщении.

В пояснительной записке указывается, что выход Украины из этих соглашений Министерство культуры сочло соответствующим национальным интересам.

Соглашение о гуманитарном сотрудничестве стран СНГ было подписано в 2005 году в Казани, РФ, а Соглашении о Совете по гуманитарному сотрудничеству – в 2006-м в Минске, Беларусь.

Как писал OBOZREVATEL, 7 июля президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения Содружества независимых государств о финансовой разведке.

Комментировать
Политика

Смотрите также

Захват заложников в Луцке: Геращенко объяснил, как Зеленского уговорили снять видео

"Слуги" вслед за Россией предложили ввести ответственность за пропаганду ЛГБТ

Зеленский сообщил о прорыве в Минске: в ТКГ договорились о полном прекращении огня на линии разграничения

Облитый зеленкой нардеп Волошин набросился на ветерана АТО и ударил его в лицо. Видео момента

"Л/ДНР" применили тяжелое вооружение на Донбассе: трое бойцов ВСУ ранены