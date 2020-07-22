Украина решила выйти из двух соглашений СНГ: причина в России

Правительство одобрило указ президента Владимира Зеленского о выходе Украины из двух соглашений с СНГ – о гуманитарном сотрудничестве государств-участников и о Совете по гуманитарному сотрудничеству.

Такое решение Кабмина в связи с вооруженной агрессией России было принято на заседании 22 июля, передает "Правительственный портал".

"Фактическое сотрудничество с Россией прекращено, а сотрудничество с другими государствами-участниками СНГ происходит в двустороннем формате на основе заключения новых и/или действующих двусторонних договоров", – сказано в сообщении.

В пояснительной записке указывается, что выход Украины из этих соглашений Министерство культуры сочло соответствующим национальным интересам.

Соглашение о гуманитарном сотрудничестве стран СНГ было подписано в 2005 году в Казани, РФ, а Соглашении о Совете по гуманитарному сотрудничеству – в 2006-м в Минске, Беларусь.

Как писал OBOZREVATEL, 7 июля президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения Содружества независимых государств о финансовой разведке.