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Украина разорвала дружбу с Россией: появилась лицемерная реакция Кремля

4.9тЧитать материал на украинском

Подписанный президентом Украины Петром Порошенко закон о прекращении действия Договора о дружбе с Россией якобы навредит украинцам.

С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает в Telegram-канале 360tv. Помощник Владимира Путина, который в конце ноября совершил очередной акт агрессии в отношении Украины, заговорил о "братских отношениях".

"Очевидно одно, что вряд ли этот шаг можно расценивать как шаг, который в интересах украинцев. Тех самых украинцев, с которыми нас связывают узы родственных отношений, братских отношений, несмотря ни на что", — заявил Песков.

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"И поэтому можно выразить только сожаление в связи с тем, что украинское руководство принимает такие опрометчивые, наверное, решения. Решения, которые, с нашей точки зрения, являются проявлением неуважения к своему собственному народу и к его интересам", — считает он.

Украина разорвала дружбу с Россией: появилась лицемерная реакция Кремля

Как сообщал OBOZREVATEL, еще 21 сентября Украина официально уведомила Россию о разрыве Договора о дружбе. Президент Украины отметил, что по вине Москвы соглашение полностью утратило какой-либо смысл.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Россия
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Кастрюли, вам вроде как дружбу давно не предлагают. Транзит газа мимо вас,ЖД дороги мимо вас, Крым мимо вас. Донбасс мимо вас. Чего распетушились то? Ну нет договора и йух с ним и вами
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Суть украинства (юмор,пардон ,гумор) ... Цэ всэ до сракы ,всэ хуйня!!! Оти зэлэные поля ,ота бэрэза биля хаты ... Цэ всэ до сракы ,всэ хуйня!!!!... Лишь мы з тобою ... Ты да Я !!!! ... Та шо там Ты ... Ты тэж хуйня !!! Лишь тилькы Я!!!
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Галицький Данило
Галицький Данило
,,Опять пургу гонит''-Вальдемар Адольфович Хуйло. Писюков в очередной раз не из той табакерки, не того качества нюхнул аргентинской муки доставившей не опытным клоном Хуйла из недавней его телепортации в Аргентину.
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