Украина разорвала дружбу с Россией: появилась лицемерная реакция Кремля

Подписанный президентом Украины Петром Порошенко закон о прекращении действия Договора о дружбе с Россией якобы навредит украинцам.

С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает в Telegram-канале 360tv. Помощник Владимира Путина, который в конце ноября совершил очередной акт агрессии в отношении Украины, заговорил о "братских отношениях".

"Очевидно одно, что вряд ли этот шаг можно расценивать как шаг, который в интересах украинцев. Тех самых украинцев, с которыми нас связывают узы родственных отношений, братских отношений, несмотря ни на что", — заявил Песков.

"И поэтому можно выразить только сожаление в связи с тем, что украинское руководство принимает такие опрометчивые, наверное, решения. Решения, которые, с нашей точки зрения, являются проявлением неуважения к своему собственному народу и к его интересам", — считает он.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще 21 сентября Украина официально уведомила Россию о разрыве Договора о дружбе. Президент Украины отметил, что по вине Москвы соглашение полностью утратило какой-либо смысл.