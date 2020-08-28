Украина рассчитывает получить летальное оружие от Великобритании, – Пристайко

Кирилл Лютый Политика 22:06, 28.08.2020 Обновлено: 22:42, 28.08.2020

Украина рассчитывает заключить крупный контракт с Великобританией на поставки летального оружия.

Об этом сообщил посол Украины в Соединенном Королевстве Вадим Пристайко в интервью "Европейской правде".

"Британский трек уникален. Это уже не Европейский союз и еще не Соединенные Штаты. Он сейчас становится все более важным, и не только для Украины. Это наш очень важный партнер в сфере безопасности, от которого, я надеюсь, в ближайшее время мы сможем получить реальную военную помощь, содействие в развитии Вооруженных сил", – рассказал дипломат.

По его словам, речь идет не только о приобретении, но и производстве летального вооружения в Украине.

Как писал OBOZREVATEL, Пристайко считает, что в случае "провала" Минских соглашений и сценария с миротворцами Украине следует временно отказаться от идеи возвращения контроля на Донбассе.

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