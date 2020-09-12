Украина проводит собственную экспертизу "пленок Деркача", – Венедиктова

Украина проводит следствие по записям, обнародованным народным депутатом (внефракционным) Андреем Деркачем, которые у пятого президента Украины Петра Порошенко назвали фейком.

Как рассказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова в интервью Савику Шустеру, сейчас проводится экспертиза "пленок Деркача" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Опять же таки, экспертизы: смонтированы ли пленки, возможно ли идентифицировать голоса, все это происходит… Следствие продолжается, следственные возможности мы пытаемся не потерять. Ждем результаты исследований", – заявила она.

По словам Венедиктовой, украинские следователи будут "приходить к собственным выводам", не ориентируясь на результаты расследования, обнародованные в США.

Она отметила, что считает победой тот факт, что Украина не была втянута в геополитику и политику национального уровня в США.

Комментируя заявление Минфина США о том, что "пленки Деркача" являются "отредактированными аудиозаписями", генпрокурор подчеркнула, что украинское следствие придет к собственным выводам.

"Генеральный прокурор Венедиктова не будет вмешиваться в такие политические процессы. И даже если любые президенты государств будут делать такие заявления, мы будем официально отвечать только в том случае, когда это предусмотрено законом. Если не предусмотрено, никаких оценочных суждений мы предоставлять не будем", – добавила она.

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