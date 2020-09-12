Украина проводит собственную экспертизу "пленок Деркача", – Венедиктова
Украина проводит следствие по записям, обнародованным народным депутатом (внефракционным) Андреем Деркачем, которые у пятого президента Украины Петра Порошенко назвали фейком.
Как рассказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова в интервью Савику Шустеру, сейчас проводится экспертиза "пленок Деркача" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Опять же таки, экспертизы: смонтированы ли пленки, возможно ли идентифицировать голоса, все это происходит… Следствие продолжается, следственные возможности мы пытаемся не потерять. Ждем результаты исследований", – заявила она.
По словам Венедиктовой, украинские следователи будут "приходить к собственным выводам", не ориентируясь на результаты расследования, обнародованные в США.
Она отметила, что считает победой тот факт, что Украина не была втянута в геополитику и политику национального уровня в США.
Комментируя заявление Минфина США о том, что "пленки Деркача" являются "отредактированными аудиозаписями", генпрокурор подчеркнула, что украинское следствие придет к собственным выводам.
"Генеральный прокурор Венедиктова не будет вмешиваться в такие политические процессы. И даже если любые президенты государств будут делать такие заявления, мы будем официально отвечать только в том случае, когда это предусмотрено законом. Если не предусмотрено, никаких оценочных суждений мы предоставлять не будем", – добавила она.
Как сообщал OBOZREVATEL:
22 июня Деркач обнародовал якобы очередные "пленки" с голосами, похожими на пятого президента Украины Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена.
На пленках были затронуты вопросы о деле компании "Бурисма", которая якобы заплатила семье Байденов более $3 млн.
У Порошенко "пленки" назвали грубо смонтированным фальсификатом. А секретарь СНБО Александр Данилов назвал очередные "пленки Деркача" мощной информационной российской агрессией.
Разведывательные круги Соединенных Штатов обвинили Деркача в связях с российским шпионским ведомством.
Глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия использовала Деркача, чтобы очернить кандидата в президенты США Джо Байдена.
10 сентября Министерство финансов США ввело персональные санкции против Деркача и трех россиян. Они обвиняются в попытках повлиять на избирательный процесс в США.