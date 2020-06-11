Делегация Украины провела встречу с российской стороной ТКГ в Минске: что обсудили

Дарья Дурова Политика 19:21, 11.06.2020

Делегация Украины в четверг, 11 июня, встретилась с российской стороной Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Это произошло в Беларуси в рамках рабочего визита в страну, сообщается в Telegram-канале Офиса президента Украины.

Целью встречи было обсуждение повышения эффективности работы группы.

Переговоры в ТКГ. Иллюстрация

"Встреча состоялась в рамках выполнения договоренностей лидеров Нормандского формата и в продолжение встреч украинской делегации в Берлине 2 июня и накануне рабочей поездки украинской делегации в Париж 12 июня", – рассказали в ОП.

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Как сообщал OBOZREVATEL, впервые за последние 5 лет переговоров по нормализации конфликта на Донбассе в состав ТКГ вошли не российские назначенцы, а проукраинские активисты, которые вынужденно выехали в 2014-м, как только началась война.

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