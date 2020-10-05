Украина проведет Крымский саммит: первые детали от МИД

Министерство иностранных дел Украины собирается провести так называемый Крымский саммит в рамках "Крымской платформы".

Как сообщила на брифинге, который транслировался на странице МИД в Facebook, первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова, одна из возможных дат проведения саммита – День крымского сопротивления российской оккупации 26 февраля 2021 года.

"В рамках "Крымской платформы" ключевым мероприятием должен состояться Крымский саммит. Есть несколько дат, которые сегодня рассматриваем как возможные. Одна из них – это февраль, в частности, 26 февраля – День сопротивления российской оккупации", – сказала она.

По словам Джапаровой, дата пока является неточной из-за ситуации с пандемией коронавируса.

"Задача – это формирование коалиции государств, которые присоединятся к этой инициативе и будут помогать Украине держать высокий политический уровень дискурса", – добавила дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джапарова возмутилась из-за того, что Россия не допускает международные правозащитные организации во временно оккупированный Крым и поставляет оружие на Донбасс.

Также Джапарова опровергла информацию о том, что на одной из встреч в Киеве госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Украине вряд ли удастся вернуть оккупированный Россией Крым.

Кроме того, Джапарова сообщила, что ключевой угрозой для Черноморского региона является милитаризация Россией украинского аннексированного Крыма.