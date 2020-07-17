Украина призвала Россию признать ответственность за сбитый MH17
Украина поддержала иск Нидерландов против России в Европейском суде и призвала РФ взять на себя ответственность за сбитый Boeing777 рейса МН17.
Об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел Украины по случаю шестой годовщины авиакатастрофы. Дипломаты подчеркнули, что принимают меры в рамках процесса в Международном суде ООН для привлечения РФ к ответственности.
"Сегодня, в день трагической годовщины крушения самолета "Малайзийских авиалиний" рейса МН17 в небе над Украиной, наши мысли с родственниками и близкими погибших. Мы помним каждого погибшего и сделаем все возможное для восстановления справедливости и наказания виновных в этом ужасном преступлении. Украина настроена продолжать тесное сотрудничество с Нидерландами и другими партнерами по совместной следственной группе с целью привлечения виновных к ответственности", – сказано в заявлении.
Также в МИД отметили, что важным шагом в этой связи является также обращение Нидерландов в Европейский суд по правам человека с иском против РФ с целью привлечения ее к ответственности.
"Призываем Российскую Федерацию признать ответственность и выполнять свои международные обязательства, в частности резолюцию СБ ООН №2166, и сотрудничать со следствием", – добавили в МИД.
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский обнародовал заявление по поводу шестой годовщины сбивания российскими террористами малайзийского Boeing 777 рейса МН17 на Донбассе.