Украина обратилась к России из-за провокаций "Л/ДНР" – Офис Зеленского

В Офисе президента Украины расценили обстрелы оккупационными войсками позиций ВСУ на Донбассе 6 сентября как два отдельные случая и призвали Россию вмешаться в ситуацию.

В частности, Украина требует от РФ повлиять на провокационное поведение незаконных вооруженных формирований в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей с целью сохранения режима прекращения огня. Об этом говорится в комментарии ОПУ изданию "Укринформ".

Там подчеркнули, что накануне президент Владимир Зеленский, который "крайне обеспокоен провокационными обстрелами и напряжением обстановки на Донбассе", провел специальное совещание по обстрелам террористических организаций "Л/ДНР", из-за которых один украинский военный погиб и один был ранен.

В ведомстве напомнили, что в течение 41 дня режима всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня не было ни одной боевой потери среди украинских военных.

"Президент еще раз подчеркивает, что Украина не отступает от позиции достижения мира и выполняет все договоренности, достигнутые 22 июля относительно режима прекращения огня, что доказано СММ ОБСЕ. Однако, при необходимости, украинские военные будут защищать суверенитет, территориальную целостность и жизни украинских граждан, своевременно и решительно реагируя на активность противника", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам совещания у президента, были отданы соответствующие приказы. Напомним, что глава МИД Дмитрий Кулеба уже инициировал срочный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Кроме того, Украина приняла неотложные мероприятия, предусмотренные договоренности Трехсторонней контактной группы от 22.07.2020-го о введении с 27.07.2020-го пакета дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня, а именно – немедленно задействовала координационный механизм по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии Общего центра контроля и координации, а также проинформировала об инциденте Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине.

"Накануне представители Трехсторонней контактной группы провели внеочередное заседание по ситуации. Также будут собираться и сегодня", – заверили в Офисе президента.

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