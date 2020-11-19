Украина призвала провести внеочередное заседание ТКГ: от России требуют действий

Украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе обратилась к российским представителям с предложением активизировать работу в ТКГ и предложила созвать внеочередное заседание.

Как сообщает в Facebook пресс-центр украинской делегации, от россиян попросили ускорить работу в сфере безопасности, политической и гуманитарной направлениях.

"Мы предлагаем созвать внеочередное заседание Рабочей подгруппы ТКГ по вопросам безопасности, Рабочей подгруппы ТКГ по политическим вопросам и Рабочей подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам и заверяем в своей готовности работать в режиме 24/7 для ускорения рассмотрения вопросов, уже на протяжении многих месяцев находятся на повестке дня соответствующих рабочих подгрупп ТКГ, и для принятия трехстороннего контактной группой соответствующих решений", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на повестке дня в первую очередь стоят вопросы по разблокированию работы КПВВ и обмена пленными.

"Надеемся на понимание российской стороной степени ответственности за срыв международных договоренностей на высшем уровне, достигнутых 09.12.2019 в Париже", – отмечено в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович сказал, что обмен пленными между Украиной и Россией может пройти до конца текущего года.