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1 октября • обновлено в 14:36
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"Это капитуляция": Пионтковский сделал тревожный прогноз для Украины из-за "формулы Штайнмайера"

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Если представители от Украины на встрече Трехсторонней контактной группы по разрешению конфликта на Донбассе в Минске 1 октября подпишут формулу Штайнмайера, это будет капитуляция.

Такое мнение в блоге на OBOZREVATEL высказал российский журналист и политолог Андрей Пионтковский. По его словам, это будет означать, что власти Украины признают результаты российской агрессии, а именно аннексию Крыма и легитимизацию "Л/ДНР".

"На предыдущей встрече в Минске 18 сентября второй президент Украины Леонид Кучмы отказался подписать т.н. формулу Штайнмайера, несмотря на наличие визы советника Зеленского Ермака. Как рассказывают, он заявил: "С меня хватит Будапештского меморандума". Но на Зеленского оказывают громадное давление со стороны Парижа, Москвы, Вашингтона, и если эта формула будет подписана – 1 октября может стать датой капитуляции властей Украины", – уверен он.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

DW

По словам Пионтковского, Москва в ультимативном порядке продавливает эту формулу на всех международных политических площадках, а ее подписание будет означать фактическое признание Украиной результатов российской агрессии – аннексию Крыма и легитимизацию "ЛДНР".

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"Недавно путинский пропагандист Евгений Скабеев (Евгений Попов, муж российской пропагандистки Ольги Скабеевой. –Ред.) буквально допрашивал министра Пристайко, мол, как же вы посмели не подписать формулу Штайнмайера 18 сентября в Минске? Вместо того, чтобы послать его куда подальше, Пристайко начал жалко оправдываться, мол, откуда вы взяли, что мы ее не подписали, мы в процессе её подписания. Идет громадное давление", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 октября в Минске пройдет очередная встреча Трехсторонней контактной группы по разрешению конфликта на Донбассе. Кроме вопросов о разведении сил и техники от линии соприкосновения, а также обмена пленными, будут говорить и об имплементации "формулы Штайнмайера".

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Минские договоренности
Персоны
Андрей Пионтковский Владимир Путин Владимир Зеленский Вадим Пристайко
Место
Украина
Теги
Формула Штайнмайера Новости Донбасса ДНР Новости ДНР Новости ЛНР Донбасс Новости России
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
У свидомых зреет не зрада --- А ЗРАДИЩЕ!!!
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