Если представители от Украины на встрече Трехсторонней контактной группы по разрешению конфликта на Донбассе в Минске 1 октября подпишут формулу Штайнмайера, это будет капитуляция.

Такое мнение в блоге на OBOZREVATEL высказал российский журналист и политолог Андрей Пионтковский. По его словам, это будет означать, что власти Украины признают результаты российской агрессии, а именно аннексию Крыма и легитимизацию "Л/ДНР".

"На предыдущей встрече в Минске 18 сентября второй президент Украины Леонид Кучмы отказался подписать т.н. формулу Штайнмайера, несмотря на наличие визы советника Зеленского Ермака. Как рассказывают, он заявил: "С меня хватит Будапештского меморандума". Но на Зеленского оказывают громадное давление со стороны Парижа, Москвы, Вашингтона, и если эта формула будет подписана – 1 октября может стать датой капитуляции властей Украины", – уверен он.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп DW

По словам Пионтковского, Москва в ультимативном порядке продавливает эту формулу на всех международных политических площадках, а ее подписание будет означать фактическое признание Украиной результатов российской агрессии – аннексию Крыма и легитимизацию "ЛДНР".

"Недавно путинский пропагандист Евгений Скабеев (Евгений Попов, муж российской пропагандистки Ольги Скабеевой. –Ред.) буквально допрашивал министра Пристайко, мол, как же вы посмели не подписать формулу Штайнмайера 18 сентября в Минске? Вместо того, чтобы послать его куда подальше, Пристайко начал жалко оправдываться, мол, откуда вы взяли, что мы ее не подписали, мы в процессе её подписания. Идет громадное давление", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 октября в Минске пройдет очередная встреча Трехсторонней контактной группы по разрешению конфликта на Донбассе. Кроме вопросов о разведении сил и техники от линии соприкосновения, а также обмена пленными, будут говорить и об имплементации "формулы Штайнмайера".

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