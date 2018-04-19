Украина присоединится к центру НАТО: названы сроки

Украина намерена присоединиться к центру передового опыта НАТО по энергетической безопасности до конца текущего года.

С таким заявлением выступила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время рабочего визита в Литве. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"Директор Центра Гинтарас Багдонас заверил в готовности к расширению сотрудничества Центра НАТО с Украиной по разным перспективными направлениями, в частности, по проведению конференций, учений в контексте оборонных аспектов в сфере энергетической безопасности, а также разработке и изданий совместных аналитических публикаций", – сказано в сообщении.

Багдонас также заявил, что центр готов принять украинского эксперта для обмена опытом в области энергетической безопасности и участия в совместных проектах.

"Рад буду приветствовать украинский флаг возле Центра НАТО", – заявил он.

Кроме того, стороны обсудили необходимость в проведении совместных учений, направленных на развитие основных элементов системы устойчивости, с учетом результатов успешно проведенных в прошлом году командно-штабных учений по защите критической электроэнергетической инфраструктуры.

Как сообщал "Обозреватель", 18 апреля впервые в истории страны состоялось выездное заседание Военного комитета НАТО в Украине.