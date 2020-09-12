Украина присоединилась к международному "Партнерству Биарриц"

Украина стала полноправной участницей "Партнерства Биарриц" – международной инициативы равных прав и возможностей для всех.

Как сообщается на официальном сайте президента Украины, в мае Кабинет министров путем голосования поддержал присоединение страны к международному "Партнерству Биарриц". Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба направил соответствующее письмо правительства в Министерство Европы и иностранных дел Франции с заявлением об участии Украины в проекте на постоянной основе.

Официальный письменный ответ главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана вручил посол Франции в Украине Этьен де Понсен на торжественной встрече по случаю присоединения Украины к "Партнерству Биарриц".

Во встрече приняли участие Кулеба, супруга президента Елена Зеленская, премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, послы стран G7 и Швеции, а также представители международных организаций.

"Это важный шаг для Украины на пути к установлению равенства в широком смысле – независимо от пола, возраста, культурных, физических или ментальных различий. Опыт и поддержка стран-участниц и экспертиза, собранная в рамках "Партнерства Биарриц", безусловно, станут огромной помощью в работе над созданием равных возможностей для всех украинцев", – заявила первая леди.

В рамках партнерства Украины как полноправная участница берет на себя обязательства в пяти сферах. Это развитие безбарьерного публичного пространства, дружественного к семьям с детьми и маломобильным группам населения; обучение принципов равенства женщин и мужчин; предотвращение насилия; уменьшение разрыва в оплате труда женщин и мужчин; создание больших возможностей для мужчин заботиться о детях.

"Партнерство Биарриц" было основано лидерами стран G7 на саммите в городе Биаррице (Франция) 25 августа 2019 года под председательством президента Франции Эммануэля Макрона. Цель инициативы – усилить ответственность и консолидировать усилия международного сообщества по достижению гендерного равенства.

Посол Франции вручил Кулебе письмо о присоединении Украины к "Партнерству Биарриц" president.gov.ua

Во встрече приняли участие Зеленская, Шмыгаль и Стефанишина president.gov.ua

Зеленская выразила личную благодарность всем причастным president.gov.ua

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