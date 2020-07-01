Украина присоединилась к Гаагской конвенции, которая позволит давить на РФ по Крыму

Украина официально присоединилась ко Второму протоколу Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженных конфликтов от 1954 года.

Процесс был завершен 30 июня, сообщается на сайте постоянного представительства Украины в ЮНЕСКО.

В ведомстве подчеркнули, что это предоставит дополнительные возможности для защиты культурного наследия в аннексированном Крыму.

Также присоединение к конвенции позволит оказывать давление на Россию, предоставляя возможность введения уголовной ответственности за незаконные действия на полуострове.

Статья 9 Второго протокола предусматривает, что сторона, которая полностью или частично оккупировала территорию другой стороны, не должна осуществлять:

любой незаконный экспорт, иное незаконное перемещение или незаконную передачу права собственности на культурную ценность;

любые археологические раскопки, если только это не требуется исключительно для охраны, учета или сохранения культурной ценности;

любые модификации или изменение вида использования культурной ценности, целью которых сокрытие или уничтожение доказательств культурного, исторического или научного характера.

Также, согласно этой статье, любые археологические раскопки культурных ценностей на оккупированной территории, их модификации или изменение вида их использования осуществляются, если только позволят обстоятельства, в тесном сотрудничестве с компетентными национальными органами оккупированной территории.

В случае уничтожения или присвоения в крупных масштабах культурных ценностей, одна из сторон может признать такие действия уголовными преступлениями и потребовать соответствующего наказания.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба категорически исключил возможность того, что Украина будет требовать от России компенсацию за аннексию Крыма.