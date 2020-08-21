Украина приостановит безвиз с Беларусью: названа дата

Украина с начала сентября временно приостановит действие соглашения с Беларусью о безвизовых поездках.

Соответствующее распоряжение Кабинета министров вступит в силу с 1 сентября, сообщается на странице Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

Согласно документу, украинцам для поездок в Беларусь понадобятся заграничные паспорта.

"Новый порядок выезда улучшит защиту украинских граждан, поскольку в случае потери за границей внутреннего паспорта идентификация граждан Украины зарубежными учреждениями является длительной и сложной в отличие от оперативных процедур документирования путешествующих в случае потери загранпаспортов", – пояснили в ГПСУ.

Также отмечается, что нововведение уменьшит время прохождения пограничного контроля и проще будет предотвратить подделку украинского паспорта в форме книжки.

Пограничники уточнили, что украинцев, которые после 1 сентября будут находиться в Беларуси без загранпаспортов, при возвращении в Украину беспрепятственно пропустят и по внутренним паспортам.

Facebook ГПСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, после обвинений в якобы вмешательстве Украины в дела Беларуси, МИД подготовил предложения по дальнейшему развитию отношений с Минском.