Украина приостановит безвиз с Беларусью: названа дата

Юрий Сергиенко Политика 17:29, 21.08.2020 Обновлено: 17:40, 21.08.2020

Украина с начала сентября временно приостановит действие соглашения с Беларусью о безвизовых поездках.

Соответствующее распоряжение Кабинета министров вступит в силу с 1 сентября, сообщается на странице Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

Согласно документу, украинцам для поездок в Беларусь понадобятся заграничные паспорта.

"Новый порядок выезда улучшит защиту украинских граждан, поскольку в случае потери за границей внутреннего паспорта идентификация граждан Украины зарубежными учреждениями является длительной и сложной в отличие от оперативных процедур документирования путешествующих в случае потери загранпаспортов", – пояснили в ГПСУ.

Также отмечается, что нововведение уменьшит время прохождения пограничного контроля и проще будет предотвратить подделку украинского паспорта в форме книжки.

Пограничники уточнили, что украинцев, которые после 1 сентября будут находиться в Беларуси без загранпаспортов, при возвращении в Украину беспрепятственно пропустят и по внутренним паспортам.

Facebook ГПСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, после обвинений в якобы вмешательстве Украины в дела Беларуси, МИД подготовил предложения по дальнейшему развитию отношений с Минском.

Комментировать
Политика

Смотрите также

Штрафы за долги по коммуналке взлетят в десятки раз: "слуги народа" хотят по-новому наказывать украинцев

Лукашенко украл наш выбор и изувечил родных, забастовка продолжается, – Тихановская

Зеленский "поработал" почтальоном и доставил посылку в село на Херсонщине

ВОЗ заявила об отсутствии необходимости повторного карантина для борьбы с COVID-19

"Слуга народа" выступил за проведение местных выборов на Донбассе и в Крыму