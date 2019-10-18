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18 октября • обновлено в 11:45
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Украина приняла все законы для амнистии на Донбассе: в МИД озвучили детали

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Украина приняла все законы по амнистии членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе в рамках Минских соглашений.

Она заработает после проведения местных выборов в Донецкой и Луганской областях, когда на оккупированных территориях будет избрана легитимная украинская власть, сообщил 18 октября заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

"Есть два термина, о которых мы сегодня говорим. Это недопущение преследования и наказания лиц-участников событий в Донецкой и Луганской областях в 2014 году. Именно в 14-м году, и это прописано в Минских договоренностях", – отметил он.

Второй термин – это амнистия лиц, судом признанных виновными в некоторых преступлениях.

Российские наемники "ДНР"

Российские наемники "ДНР"

censor

"Стоит напомнить, что на выполнение пункта 6 Минского протокола от 5 сентября 2014 года Рада проголосовала за внесенный президентом Украины закон про недопущение преследование, но он не был подписан и так и остался законопроектом. Важно, что в статье 5 есть исчерпывающий перечень лиц, преступления которых не попадают под амнистию. Относительно амнистии – мы приняли все нужные законодательные акты, необходимые для создания правого поля в контексте Минских договоренностей", – объяснился Боднар.

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Главным условием освобождения уже признанных ответственными за события 14-го года лиц является законная власть на оккупированных территориях.

"Полное или частичное освобождение может рассматриваться только после избрания легитимной власти на оккупированных территориях Украины, то есть после возобновления суверенитета. Решение о применении или неприменении амнистии принимается судом", – пояснил он.

Кроме этого, Боднар назвал преступников, которые не попадут под амнистию – это лица, совершившие военные преступления и причастные к крушению малайзийского "Боинга".

Как писал OBOZREVATEL, во фракции "Слуга народа" считают, что после восстановления контроля за Донбассом боевики и наемники уедут в Россию, поэтому амнистировать их не придется.

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Тема
Минские договоренности
Место
Украина
Тег
Формула Штайнмайера
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Петр Апраксин
Петр Апраксин
"Это недопущение преследования и наказания лиц-участников событий в Донецкой и Луганской областях в 2014 году. Именно в 14-м году, и это прописано в Минских договоренностях"" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Открываем текст "Минска", читаем: "5. Обеспечить помилование и амнистию путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины." Как видим, нет никаких уточнений про год, брехливость-характерная черта укроинства
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Null Nemo
Null Nemo
І розповзеться, нечисть, по Україні і буде творити зло. А про наші суди нічого говорити.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Фуфло..вы украинцы ничего еще не приняли по амнистии..
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