Украина приготовила ответ на поезд Путина через Крымский мост

Прокуратура Автономной Республики Крым, которая работает в Киеве, мониторит ситуацию вокруг запуска Россией поездов по Керченскому мосту и готовит ответ.

Такое заявление сделал прокурор АР Крым Игорь Поночовный, передает "Крым.Реалии". По его словам, скорее всего, последует уголовное производство, потому что есть определенный порядок въезда-выезда на оккупированную территорию, который по закону может происходить только через контрольные пункты пропуска между Херсонской областью и полуостровом.

Запуск поезда через Крымский мост RT

"Если гражданин попадает в Крым другим путем, это административное правонарушение, а если целью такого визита было нанесение ущерба, то уголовное. Также есть статья, которая предусматривает ответственность за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу. Однозначно действиям компании-перевозчика будет дана оценка", – сказал он.

При этом он рассказал, что уже есть практика, когда одному лицу было объявлено подозрение после того, как ряд авиакомпаний продавали в Украине билеты на оккупированный полуостров.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 декабря президент России Владимир Путин открыл движение поездов по незаконно построенному Крымскому мосту на аннексированный полуостров. В сети уже жестко отреагировали на "достижение сверхдержавы".

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