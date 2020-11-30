Украина пригласит Россию на площадку по деоккупации Крыма – МИД

Украина намерена пригласить Россию на международную площадку по деоккупации Крыма.

Как сообщают "Крим.Реалии", первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапаров заявила, что сейчас в МИД ищут соответствующую форму приглашения.

"Мы считаем, что это страна номер один, которая должна участвовать в подобных форматах, потому что это страна, которая оккупировала Крым, которая несет полную ответственность за ситуацию в Крыму, в частности по защите населения, а это 2,5 млн граждан Украины", – отметила она.

Международная площадка по деоккупации Крыма – инициатива украинской власти по созданию переговорной платформы для координации действий Украины и международных партнеров по защите прав крымчан и деоккупации временно оккупированного полуострова.

На 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский призвал страны-участницы присоединиться к созданию такой платформы.

Ранее Джапарова сообщила, что Россию пригласят участвовать в международной платформе по деоккупации Крыма, но надежд на ее согласие немного.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что международный саммит Крымской платформы по деоккупации полуострова запланирован на май 2021 года.

США готовы сотрудничать с Украиной над созданием Крымской платформы.