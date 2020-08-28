Украина пригласила США в будущую платформу по деоккупации Крыма

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал США принять участие в работе международной платформы по деоккупации незаконно аннексированного Россией Крыма.

Как сообщает пресс-служба МИД, с таким призывом Кулеба выступил на встрече с первым заместителем государственного секретаря США Стивеном Бигеном 27 августа.

"Отдельно была рассмотрена ситуация на временно оккупированных Россией территориях востока Украины и Крыма. Дмитрий Кулеба рассказал собеседнику о процессе создания Крымской платформы для консолидации международных усилий по деоккупации украинского полуострова и призвал США поддержать инициативу и рассмотреть возможность присоединения к ней", – говорится в сообщении.

Со своей стороны, американская сторона подтвердила поддержку Украины в противодействии российской агрессии, отметили в МИД.

"Стивен Биген отметил, что имеет очень позитивный взгляд на будущее украинского-американских отношений и подчеркнул, что США уверены в Украине как надежном партнере. В свою очередь, Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина высоко ценит двухпартийную поддержку США", – отметили в пресс-службе.

Ранее Государственный департамент США напомнил России о своем требовании вернуть Украине аннексированный Крым и освободить незаконно заключенных украинцев.

Напомним, что послы стран-членов Европейского Союза решили на год продлить санкции против России, которые были введены из-за аннексии Крыма. Дипломаты не прислушались к уговорам Кремля ослабить давление под предлогом борьбы с пандемией коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 июня государственный секретарь США Майк Помпео представил доклад о свободе вероисповедания в различных странах мира за 2019 год. Во время выступления он требовал освобождения незаконно удерживаемых украинцев и возвращении Крыма Украине.