Украина превратится в Сирию: эксперт спрогнозировал развязку войны

Украина рискует превратиться в нынешнюю Сирию, если революция, начатая на Майдане в 2013 году, не одержит окончательной победы.

Об этом идет речь в блоге украинского историка, доктора исторических наук Ярослава Грицака на "Обозревателе".

"Сколько мы бы не делали реформ, если нету ключевых, нас может снова отбросить назад. Главный вызов для Украины - это выстроить сильную жизнеспособную экономику, ибо от нее зависит все: от обороноспособности страны до средней продолжительности жизни. Но экономику не удастся построить лишь экономическими реформами", - пишет он.

Предпосылкой для всех остальных, считает Грицак, является реформа политической системы.

"Это то, что историки, политологи и экономисты называют переходом к "открытому доступу" - то есть к такой политической системе, где доступ к власти перестает быть главным источником богатства. У нас этого перехода не произошло. В этом смысле я считаю, что точка невозврата не пройдена", - отметил он.

По словам эксперта, для успеха Украине необходимо содействие трех факторов: власти, которая находится под постоянным давлением; активного гражданского общества; внешних актеров, которые понимают, что слабая и коррумпированная Украина может легко cтать жертвой российской агрессии и тем самым стать слабым звеном геополитики, вроде современной Сирии.

"У нас пока что самым сильным является внешний фактор, потому что сама по себе власть не хочет, а общество не может добиться радикальных изменений. Понимаю, что такой диагноз может разочаровать, но я не спешил бы впадать в депрессию. История революций показывает, что внешний фактор является решающим для их победы или поражения.

Украина имеет внешнюю поддержку, по крайней мере необходимый ее минимум, а Россия обложена санкциями. Ей не удалось - хотя она очень старается - сломать общего фронта в ЕС и в Северной Америке", - подчеркнул Грицак.

В то же время не факт, что этот минимум будет существовать долго и будет ли его хватать для радикальных изменений, добавил он.

"Как говорят, спасение утопающего является делом самого утопающего. Если мы сами себе не поможем, никакая помощь извне не решит наших проблем", - резюмировал историк.

Как писал "Обозреватель", президент Порошенко раскрыл приоритетные реформы для Украины на 2018 год.