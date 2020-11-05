Украина предложит ТКГ план по завершению войны и выборам на Донбассе, – Кравчук
Помимо завершения конфликта в четкие сроки Киев также предлагает демилитаризацию ОРДЛО
Волеизъявление граждан на этой территории пройдет только после выполнения ряда условий
Главное из них касается границы
Украина подготовила "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы. Он предусматривает полное прекращение войны на Донбассе в начале 2021 года и демилитаризацию ОДЛО.
После этого, согласно дорожной карте, на этих территориях 31 марта должны пройти местные выборы. Такой алгоритм действий озвучил глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук, передает Интерфакс-Украина.
"Первое, что мы предлагаем сделать, – прекратить обязательно вооруженный конфликт, и провести обязательно полную демилитаризацию ОРДЛО. С этого нужно начинать. То есть, все вооруженные формирования, наемники, вооружение все должно быть выведено с этой территории, незаконные вооруженные формирования должны быть распущены. И это нужно сделать в начале 2021 года", – рассказал он.
По его словам, после этого Украина должна взять под контроль границу и обеспечить на этих территориях нормальную жизнедеятельность. "То есть, составляющая безопасности становится главной, определяющей для того, чтобы двигаться вперед", – подчеркнул Кравчук.
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