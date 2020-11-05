Украина предложит ТКГ план по завершению войны и выборам на Донбассе, – Кравчук

Украина подготовила "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы. Он предусматривает полное прекращение войны на Донбассе в начале 2021 года и демилитаризацию ОДЛО.

После этого, согласно дорожной карте, на этих территориях 31 марта должны пройти местные выборы. Такой алгоритм действий озвучил глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук, передает Интерфакс-Украина.

"Первое, что мы предлагаем сделать, – прекратить обязательно вооруженный конфликт, и провести обязательно полную демилитаризацию ОРДЛО. С этого нужно начинать. То есть, все вооруженные формирования, наемники, вооружение все должно быть выведено с этой территории, незаконные вооруженные формирования должны быть распущены. И это нужно сделать в начале 2021 года", – рассказал он.

По его словам, после этого Украина должна взять под контроль границу и обеспечить на этих территориях нормальную жизнедеятельность. "То есть, составляющая безопасности становится главной, определяющей для того, чтобы двигаться вперед", – подчеркнул Кравчук.

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