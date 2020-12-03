Украина предложила усилить свое участие в операциях НАТО

Украина готова, чтобы ее Вооруженные силы увеличили национальные вклады в операции Североатлантического альянса (НАТО). Так же наше войско стремится быть вовлеченным в планирование операций Альянса по урегулированию кризисов на ранних этапах.

Об этом заявил министр обороны Андрей Таран, сообщает пресс-служба ведомства. Чиновник отметил, что в рамках Программы расширенных возможностей НАТО Украина хочет увеличить свой взнос в деятельность стратегического партнера и достичь максимальной совместимости.

"Присоединившись к Программе расширенных возможностей НАТО, стремимся расширить горизонты нашего партнерства с НАТО, осознавая, что это "улица с двусторонним движением": имеем лучшие возможности, но одновременно и обязательства для достижения общих целей", – сказал Таран.

Министр также подчеркнул, что Украина является первой среди партнеров НАТО, кто присоединился к Силам реагирования НАТО (NRF). Так, подразделения воинов ВСУ несут в них дежурство еще с 2010 года. В частности, наше государство уже задекларировало оперативно-тактическую группу специального назначения и один транспортный самолет Ил-76 в NRF-2021.

По словам Тарана, даже во время российской агрессии на востоке, Украина продолжает быть надежным партнером НАТО в операциях в Косово и Афганистане. Кроме того, в 2021 году Военно-морские силы ВСУ намерены присоединиться к операции "Морской охранник" в Средиземном море двумя патрульными катерами типа Island, а в 2023 году – включить и флагман ВМС Украины фрегат "Гетман Сагайдачный".

Еще одно направление сотрудничества с НАТО – это работа совместно с Министерством иностранных дел над отправкой в 2021 году двух представителей ВСУ в Тренировочную миссию Альянса в Ираке.

Как сообщал OBOZREVATEL: