Украина предложила Совбезу ООН способ ударить по Путину

Украина в Совете Безопасности ООН призвала усилить международные санкции против России из-за ситуации в аннексированном Крыму.

"Необходимо наращивать существующие многосторонние и двусторонние санкции, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации с правами человека в АР Крым и Севастополе должны быть поддержаны и служить дорожной картой для снятия оккупации", - заявила во время выступления заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Россия продолжает милитаризацию полуострова и репрессии в отношении украинцев и крымских татарам, которые там живут, напомнила представитель Украины на заседании по ситуации в аннексированном Крыму в Совете безопасности Организации Объединенных Наций 15 марта.

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"Москва преобразует Крым в огромную военную базу с сухопутным, воздушным и морским компонентами и использует это как площадку для своих военных интервенций в другие места. Российские оккупационные силы не ограничиваются преследованием отдельных физических лиц, притесняют активистов Меджлиса, представителей легитимного представительского органа крымских татар", - сказала Зеркаль.

.@UN Chief’s “surge in diplomacy” should finally reach #Ukraine and #Crimea in particular – either through good offices, dedicated Special Envoy, establishing #UN support office or other diplomatic means ready at his disposal.



- DFM Olena Zerkal #UNSC pic.twitter.com/SYG5Ccw5ga — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 15 березня 2018 р.

В ходе заседания представители Великобритании, Нидерландов, США, Польши и других стран призвали Россию вернуть Крым Украине и подтвердили, что санкции, наложенные на Россию, не будут сняты, пока Россия не освободит полуостров.

"У России давняя история нарушений международного права, наиболее вопиющие примеры мы наблюдали в Крыму, на востоке Украины и в Грузии. Россия демонстрирует полное пренебрежение жизнями гражданского населения - мы все помним рейс MH17, сбитый людьми, работавшими на Россию при помощи оружия, поставленного им Россией. Россия, своей постоянной защитой использования химического оружия президентом Сирии Башаром Асадом, продемонстрировала, что у нее другие стандарты в том, что касается использования этого ужасного вида вооружений", - заявил Джонатан Аллен, заместитель постоянного представителя Великобритании при ООН, пишет BBC Russian.

Постпред Польши Йоанна Вронецка заявила, что Варшаву тревожат постоянное нарушение прав человека на полуострове и постепенная его милитаризация.

Представитель Нидерландов заявил, что ситуацию в Крыму "нельзя воспринимать как новую норму", и что это "неприемлемое нарушение международного права", пишет Krymr.com.

Он попросил государства-члены ООН поддержать ежегодную революцию Генассамблеи ООН о нарушениях прав человека в Крыму и не признавать аннексию полуострова, а Россию уважать территориальную целостность и суверенитет Украины.

Представитель США призвал Россию прекратить оккупацию Крыма и поддержку вооруженного конфликта на Донбассе.

"Мы по прежнему поддерживаем суверенитет Украины. Санкции в ответ на действия в Украине будут продолжены, пока Россия не вернет полный контроль над полуостровом Украине. Россия начала конфликт в Украине, а теперь она должна сделать все, чтобы его завершить", - заявила представитель США в ООН Келли Керри на заседании Совета безопасности ООН по ситуации в оккупированном Крыму.

Россия на заседании в ООН выразила гордость за присоединение Крыма, пишет ТАСС.

Как сообщал "Обозреватель", в декабре 2017 года Генеральная ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь".