Украина предложила Совбезу ООН способ ударить по Путину

Украина в Совете Безопасности ООН призвала усилить международные санкции против России из-за ситуации в аннексированном Крыму.

"Необходимо наращивать существующие многосторонние и двусторонние санкции, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации с правами человека в АР Крым и Севастополе должны быть поддержаны и служить дорожной картой для снятия оккупации", - заявила во время выступления заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Россия продолжает милитаризацию полуострова и репрессии в отношении украинцев и крымских татарам, которые там живут, напомнила представитель Украины на заседании по ситуации в аннексированном Крыму в Совете безопасности Организации Объединенных Наций 15 марта.

"Москва преобразует Крым в огромную военную базу с сухопутным, воздушным и морским компонентами и использует это как площадку для своих военных интервенций в другие места. Российские оккупационные силы не ограничиваются преследованием отдельных физических лиц, притесняют активистов Меджлиса, представителей легитимного представительского органа крымских татар", - сказала Зеркаль.

.@UN Chief’s “surge in diplomacy” should finally reach #Ukraine and #Crimea in particular – either through good offices, dedicated Special Envoy, establishing #UN support office or other diplomatic means ready at his disposal.



