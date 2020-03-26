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26 марта • обновлено в 11:54
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Украина предложила России перемирие на Донбассе из-за коронавируса

5.4т
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Украина через ОБСЕ обратилась к России с предложением обеспечить перемирие на Донбассе из-за угрозы эпидемии коронавируса COVID-19.

Об этом в эфире ObozTV рассказала народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук. По ее словам, безопасность на востоке Украины "остается на первом месте".

"Украинская сторона в лице Леонида Кучмы обратилась к ОБСЕ с просьбой обратиться к Российской Федерации, чтобы мы прекратили огонь – безусловное, полное и всеохватывающее прекращение огня на период пандемии", – отметила Верещук.

Нардеп напомнила, что генсек ООН Антониу Гутерреш выступил с призывом остановить все конфликты на планете на период пандемии.

"Были примеры, как в Ливии, когда на самом деле прекратили огонь. Были договоренности на период пандемии, этой всемирной угрозы жизни и здоровью планеты, остановить огонь, чтобы дать доступ медикам, дать доступ к медицинским услугам и обслуживанию безотносительно того, на какой стороне Украины находятся сегодня люди", – заявила она.

По словам Верещук, она "пока не видела реакции РФ" на предложение Украины.

Украина обратилась к России из-за коронавируса на Донбассе

112.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "ДНР" объявили о закрытии пунктов пропуска в Донецкой области с 21 марта из-за коронавируса.

"Руководство" псевдореспублик объявило режим повышенной готовности из-за вспышки COVID-19, но при этом отрицает наличие больных в ОРДЛО.

Украинские СМИ со ссылкой на источники в "ДНР" сообщают, что местные больницы забиты пациентами с тяжелыми бронхитами и пневмонией, а оккупанты замалчивают реальное положение дел.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите по будням в 21:00 на ObozTV.

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Читайте все новости по теме "Перемирие на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Павел Заяц
Темы
Перемирие на Донбассе Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персона
Ирина Верещук
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
а как раши будут кредиты выплачивать, если БД прекратят?
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
"Украинская сторона в лице Леонида Кучмы обратилась к ОБСЕ с просьбой обратиться к Российской Федерации, чтобы МЫ прекратили огонь" Чубатые, а без разрешения ОБСЕ вы не в состоянии прекратить огонь? Или боитесь, что к а р а т е л и вас же и за мо чат??? )))
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Pruglo Sergey, простой вопрос поставил чушка в тупик...)))
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Pruglo Sergey
Pruglo Sergey
Бачурин Андрей, бутылкозадый скаленвставатель.... тебе этого не понять... Иди протрезвей что ли! =)
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Дудко Олег
Дудко Олег
Ополченцы должны прекратить стрелять, это и будет перемирие. Украина ведет огонь в мирных целях.
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