Украина через ОБСЕ обратилась к России с предложением обеспечить перемирие на Донбассе из-за угрозы эпидемии коронавируса COVID-19.

Об этом в эфире ObozTV рассказала народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук. По ее словам, безопасность на востоке Украины "остается на первом месте".

"Украинская сторона в лице Леонида Кучмы обратилась к ОБСЕ с просьбой обратиться к Российской Федерации, чтобы мы прекратили огонь – безусловное, полное и всеохватывающее прекращение огня на период пандемии", – отметила Верещук.

Нардеп напомнила, что генсек ООН Антониу Гутерреш выступил с призывом остановить все конфликты на планете на период пандемии.

"Были примеры, как в Ливии, когда на самом деле прекратили огонь. Были договоренности на период пандемии, этой всемирной угрозы жизни и здоровью планеты, остановить огонь, чтобы дать доступ медикам, дать доступ к медицинским услугам и обслуживанию безотносительно того, на какой стороне Украины находятся сегодня люди", – заявила она.

По словам Верещук, она "пока не видела реакции РФ" на предложение Украины.

112.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "ДНР" объявили о закрытии пунктов пропуска в Донецкой области с 21 марта из-за коронавируса.

"Руководство" псевдореспублик объявило режим повышенной готовности из-за вспышки COVID-19, но при этом отрицает наличие больных в ОРДЛО.

Украинские СМИ со ссылкой на источники в "ДНР" сообщают, что местные больницы забиты пациентами с тяжелыми бронхитами и пневмонией, а оккупанты замалчивают реальное положение дел.

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