Украина потребует санкций из-за преследования ПЦУ в Крыму, – Резников

Резников обвинил Россию в присвоении имущества ПЦУ в Крыму. Фото Офиса президента.

Украина будет настаивать на введении международных санкций против лиц, которые причастны к преследованию Православной церкви Украины в аннексированном Крыму.

Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно-оккупированных территорий Алексей Резников во время встречи с митрополитом Крымской епархиии ПЦУ Климентом, сообщается на странице ведомства в Facebook.

Он отметил, что Россия незаконно присвоила имущество крымской общины и продолжает нарушать нормы международного права.

"Такие действия не могут оставаться безнаказанными. Кроме национальных санкций, Украина будет ставить вопрос усиления санкций против лиц, причастных к преследованиям ПЦУ на территории временно оккупированного Крыма в сотрудничестве с международными партнерами", – подчеркнул Резников.

Facebook Алексея Резникова

Как сообщал OBOZREVATEL, Архиепископ Симферопольский и Крымский ПЦУ Климент получил постановление от так называемой "службы судебных приставов Крыма" о сносе храма ПЦУ в Евпатории.

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