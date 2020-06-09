Украина потребует от Ирана полного выполнения обязательств по самолету МАУ

Украина намерена требовать от Ирана максимально полного выполнения страной международно-правовых обязательств, в том числе по выплате компенсаций родственникам погибших в результате уничтожения самолета компании "МАУ" в Тегеране.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин. По его словам, соответствующие переговоры будут вестись на межправительственном уровне.

"Речь идет о том, что на первом этапе родственники погибших должны получить hardship – страховку. После этого страховые компании в регрессном порядке обращаются к иранской стороне за возмещением понесенных убытков", – сказал он.

Евгений Енин рассказал о предстоящих переговорах с Ираном относительно катастрофы самолета МАУ

Замминистра иностранных дел отметил, что формула подсчета компенсаций является одним из предметов ожидаемого переговорного процесса. При этом ее расчет достаточно непростой.

"Задачей нашей делегации будет обеспечение достойного уровня компенсаций в соответствии с лучшими практиками в этой сфере. Украинское государство будет активно содействовать компенсации убытков авиакомпании "МАУ", – добавил Енин.

Он уточнил, что обнародование указа президента о составе украинской делегации на переговорах с иранской стороной ожидается в ближайшее время. Также планируется утвердить соответствующие директивы представителей.

"Тем не менее, мы не стоим на месте, осуществляем достаточно активные переговоры с тем, чтобы стимулировать иранскую сторону к максимально эффективному сотрудничеству не только с Украиной, но и с другими государствами, пострадавшими в результате этой катастрофы. Во многом это зависит от политической воли иранской стороны", – пояснил замглавы МИД.

Он напомнил, как на прошлом совете Международной организации гражданской авиации в марте этого года иранская сторона заверила, что передача "черных ящиков" украинского Boeing произойдет в течение двух недель. Енин отметил, что можно делать поправки на мероприятия, связанные с пандемией, однако он считает, что Иран, оттягивая передачу таких важных доказательств, "играет не в свою пользу".

"Ключевыми в этом этапе являются доверие и международное признание результатов соответствующей экспертизы именно потому, что нельзя исключать, что на определенной стадии, если переговоры с Ираном зайдут в тупик, и соответствующие переговорные возможности будут исчерпаны, Украине придется, возможно, вместе с другими государствами, обращаться к другим механизмам защиты своих интересов", – подытожил Енин.

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