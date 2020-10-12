Украина построит новые военно-морские базы в Черном и Азовском морях

Украина с помощью Великобритании планирует построить на Черном и Азовском морях две современные военно-морские базы.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква. Он подчеркнул, что речь идет именно о строительстве новых баз при участии британских специалистов, а не размещении военных Великобритании.

"Мы говорим о том, что нам нужны несколько современных военно-морских баз. мы должны обработать британский опыт, не повторять их ошибки. У нас другая ситуация, не такие военно-морские способности как у Великобритании, но у нас два моря, которые надо защищать. Нам нужна одна база на Черном море и одна – на Азовском", – сказал замглавы ОП.

Он также сообщил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому были представлены возможности британских компаний, которые могут строить такие базы, и это будет предметом дальнейших переговоров.

"Есть цифра 1,25 млрд фунтов стерлингов – это тот кредитный объем, который может быть предоставлен британской стороной на строительство таких компонентов. В ближайшие месяцы будут идти интенсивные переговоры между Украиной, Великобританией и, не исключено, другими странами, которые являются нашими стратегическими партнерами", – сказал Жовква.

Как писал OBOZREVATEL, Украина подписала с Великобританией меморандум о сотрудничестве в военно-технических сферах. Документ предусматривает финансирование Британского экспортно-кредитного агентства в размере 1,25 млрд фунтов (36,5 млрд грн).