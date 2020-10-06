Идет седьмой год вооруженной агрессии России против Украины.

Паралич политической воли, произошедший после Иловайской и Дебальцевской трагедий, привел к тому, что начавшееся в 2014-м пробуждение общества и армии перешло в многолетнюю фазу усталого ожидания неизвестно чего.

Втянувшись в обсуждение чужих и чуждых нам минских сценариев "урегулирования", Украина утратила инициативу. Зато украинская власть обрела возможность. Возможность маскировать отсутствие государственной стратегии ложными посылами скорого выполнения "безальтернативных" минских соглашений или прихода мифических миротворцев.

При этом украинское общество постоянно ставили в состояние ложного выбора между закамуфлированной капитуляцией, стеной, отгораживающей оккупированные территории, или войной до последнего украинца. Весь этот интеллектуальный мусор, годами продаваемый властью, не имел ничего общего с вопросом деоккупации и реинтеграции захваченных Россией территорий.

Казалось бы, эра пустой говорильни должна была закончиться с исходом Порошенко с Банковой. Однако вырытая им колея в минский тупик оказалась настолько глубокой, что новая власть до сих пор не может из нее выскочить.

Время идет и работает не на нас. Каждый день нашего топтания на месте Кремль использует для развития наступления: взято под контроль информационное пространство, пятая колонна, пользуясь усталостью в низах и неопределенностью в верхах, готовится к захвату местных, а следом и центральных органов власти.

Чтобы найти ответ на извечный вопрос "Что делать?", нужно представить день, который неизбежно придет, – день, когда у нас с вами появится шанс практически вернуть Крым и Донбасс. Именно шанс, а не десять или двадцать!

А если этот День наступит завтра? Чем мы его встретим? Путаными фантазиями Кравчука и агрессивно-антиукраинскими идеями, оставшимися от Фокина? Туманными намеками на пару-тройку секретных планов, придуманных в РНБО? Или на самом деле начнем реализовывать кремлевские идеи полной амнистии и особого статуса территорий? А, может, снова начнем ждать советов от штайнмайеров, сайдиков, козаков и прочих?

Кто из нас, граждан, живущих по разные стороны линии фронта, на седьмой год войны понимает, по каким правилам мы собираемся восстанавливать совместную жизнь? Кого страна считает жертвой оккупации, а кого пособником оккупантов? Как и в какие сроки на освобождаемых территориях будут восстанавливаться украинская власть и попранные права граждан?

Ответы на эти вопросы – понятные обществу, поддерживаемые проукраинским большинством граждан на всех территориях страны и закрепленные украинскими законами,– единственный план воссоединения, который нам нужен. Именно о нем надо говорить с нашими партнерами и на нем настаивать. И это точно не тема для общения с представителями государства-агрессора.

По обе стороны линии фронта/разграничения живут люди – граждане нашей страны. По обе стороны есть и герои, и предатели Украины. Все мы, не говоря уже о повзрослевших детях, за эти годы стали очень разными. Поэтому настолько важен публичный и понятный каждому план восстановления целостности страны.

Само принятие такого плана, закрепленного законами Украины, способно разрушить стену непонимания, недоверия и страха, которую Кремль настойчиво возводит между свободной и оккупированными территориями Украины. Наша задача – не только дать ответы на завтра, но уже сегодня сделать граждан страны, которых на годы разделила война и оккупация, единомышленниками в деле воссоединения Украины. Любой иной сценарий – секретных планов или механического возврата территорий, – лишь усилит отчуждение и заложит линии глубоких разломов на десятилетия вперед.

И еще об одном. Поверьте, вакуума не будет! Если мы с вами в ближайшее время не добьемся утверждения украинского плана реинтеграции Крыма и Донбасса, то нам его – вместе со своими интересами – навяжут внешние игроки. А помогать им будут очередные продажные украинские борцы за власть любой ценой.

Степень нашей самостоятельности в выборе пути для своей страны напрямую зависит от двух факторов: наличия украинского плана, поддержанного обществом, и сильной профессиональной армии, как аргумента, заставляющего прислушиваться к голосу Украины.