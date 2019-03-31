Украина после выборов: что будет с Донбассом, банками и ценами

Второй тур президентской кампании в Украине официально завершится 21 апреля, а инаугурация победителя, вероятно, произойдет уже в мае. Правда, агрессия на Донбассе, манипуляции и предвыборные скандалы сжимают украинцев как пружину, которая после оглашения результатов может “выстрелить”.

Несмотря на тотальный политический трэш, важно трезво оценивать ситуацию в стране, не вестись на фэйки и заранее не нагнетать обстановку. Как будет жить страна после президентских выборов – в материале OBOZREVATEL.

На Донбассе будет обострение?

По правде говоря, прогнозирование – дело неблагодарное и достаточно сложное. Тем более когда речь идет о завершении военного конфликта. Важно отметить – многое в этом вопросе зависит не только от президента Украины, но и от Москвы, Брюсселя и Вашингтона. Поэтому скидывать все на главу государства не стоит, хотя безопасность и суверенитет страны во многом его парафия.

Сейчас ситуация искусственно заморожена – Минские договоренности исчерпали себя. Возникает все больше предпосылок для превращения ОРДЛО во второе Приднестровье. Внимание общества к вопросу достаточно велико, об этом говорят и социологические опросы.

Топ-проблем украинцев Рейтинг по заказу IRI

Именно поэтому OBOZREVATEL ранее проанализировал тезисы про будущее Донбасса и Крыма основных кандидатов в президенты. Основные претенденты на пост главы государства обещают “не сдавать интересы страны”, “решить проблему с Россией дипломатическим путем”, “усиливать армию” и “уповать на международных партнеров”.

Ситуацию может существенно дестабилизировать лишь неопределенность по итогам избирательной кампании: срыв выборов, неоглашение финальных результатов, масштабные фальсификации и низкая легитимность нового гаранта. Этим может прежде всего воспользоваться Россия, под предлогом идеи “переворота” обострить ситуацию на Донбассе и начать наступление. Косвенно об этом пишет и украинский журналист Роман Цимбалюк.

"Они будут делать акцент на том, чтобы мы здесь все перессорились и желательно все же устроили Майдан. Потому что они поняли, как этим пользоваться. Когда мы чубимся, они могут нас атаковать и повторить 2014 год", – предупредил еще в феврале 2019-го Цимбалюк.

Что будет с банками?

Помимо агрессии со стороны России, особые переживание у многих украинцев вызывает и состояние банковской системы после выборов. К счастью, финансовые аналитики успокаивают – снимать депозиты и бежать в обменники не стоит.

В целом банковская система стабильная, Национальный банк Украины провел целый ряд мер по стабилизации, прежде всего ликвидности банков. По мнению финансового консультанта Василия Невмержицкого, предпосылок для проблем нет. Банки во многом работают с “живыми” деньгами, это активно контролирует НБУ.

Гривни

Банковская система не перенасыщена, “токсичных” кредитов не так много, все депозиты подкреплены деньгами. Ситуацию разве что могут испортить серьезные просчеты руководства НБУ или отдельных банков, а также массовая паника физических лиц, которые в случае угрозы будут скупать валюту.

Важно отметить, к концу 2019 в НБУ не прогнозируют сильных скачков стоимости доллара. Колебания курса будут, но рекордный за пять лет объем резервов (более $20 млрд) позволит сгладить возможные скачки. В целом же в 2018-м впервые за длительный период курс гривни не снизился, а наоборот — укрепился по отношению к доллару на 1,4%.

Правда, в более далекой перспективе загадывать сложно. Все зависит не только от украинских реалий, но и от международной экономической ситуации. Прежде всего в Европе и США.

Цены на продукты

Из ходовых товаров, колеблется цена на хлеб, в пределах нескольких гривен. Эксперты считают, в Украине все меньше заметна так называемая сезонность продуктов.

К примеру, летом каким-то образом килограмм моркови стоит более 30 гривен. А в августе прошлого года Украина и вовсе побила собственный рекорд: несмотря на урожай овощей, страна покупала все составляющие борщевого набора за границей.

Картофель

Поэтому выборы в целом не должны повлиять на ситуацию со стоимостью продуктов. Во-первых, цена на товар — это целая плеяда разных факторов, начиная от цен на электроэнергию и топливо, заканчивая урожаем и так далее. В определенном контексте цены могут вырасти в случае общенациональной нестабильности (по примеру 2014 года) или все той же агрессии со стороны России.

Для более качественного мониторинга цен на основные продукты можно воспользоваться Инфляционным барометром. Это программа, которая рассчитывает среднюю стоимость самых популярных продуктов. В ней можно посмотреть, на сколько дорожала свекла или помидоры за неделю, месяц или год.

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