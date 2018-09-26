МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
квадрокоптера с HD камерой Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

Украина пошла на решительный шаг после выпадов Венгрии

6.1тЧитать материал на украинском

Если Венгрия не отзовет своего консула с Берегово, то его вышлет Украина.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин после встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, передает УНИАН.

"Я предложил господину Сийярто самом отозвать консула. Но я так понимаю, что он с этим не согласен. Если соответствующего решения в ближайшие дни не произойдет, то консул поедет домой. Это безусловно", - подчеркнул Климкин.

По его словам, встреча на полях Генассамблеи была непростой. И проблема касается не только скандальной выдачи паспортов.

Новости
Скандал с паспортами на Закарпатье: одиозная экс-регионалка яро вступилась за Венгрию

"Проблема не только в выдаче паспортов. Конечно, это проблема, но не только в этом. Вторая фундаментальная проблема, почему Венгрия нарушает международное право и законодательство Украины. Если она это хочет делать, то согласно Венской конвенции о консульских сношениях пусть спросит у нас об этом, и если мы это теоретически, конечно, позволим, тогда, пожалуйста, но мы этого не позволяем", - подчеркнул министр.

Он добавил, что стороны не смогут достичь согласия из-за принципиально разного видения того, как помогать венгерской общине в Украине. Климкин также рассказал об обещании Сийярто изменить название должности уполномоченного венгерского правительства "по Закарпатью".

"Мы долго говорили о должности уполномоченного венгерского правительства. Они подтвердили свое намерение изменить это название", - рассказал глава украинского МИД, назвав создание такой должности "сознательной провокацией".

Напомним, что ранее представили видеодоказательство того, что в консульстве Венгрии в Берегово украинцам выдают венгерские паспорта. Климкин обещал обсудить вопрос высылки консула с Сийярто.

Как сообщал OBOZREVATEL, позже глава МИД Украины заявил, что выдача венгерских паспортов на Закарпатье является вызовом для национальной безопасности.

Персоны
Павел КлимкинПетер Сийярто
Место
Украина
Объект
Венгрия
Поделиться в Facebook
12
Комментарии
4
6
Смешно
15
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Левитов Александр
Левитов Александр
обожаю когда рагули щетинятся! это очень мило ))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Моня
Моня
Наш чугунелло, похоже, приедет лично высылать венгерского консула, тем самым окончательно похоронив остатки демократии в Украине.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Ай ;Моська!Знать она сильна...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наши блоги