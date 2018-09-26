Украина пошла на решительный шаг после выпадов Венгрии

Если Венгрия не отзовет своего консула с Берегово, то его вышлет Украина.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин после встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, передает УНИАН.

"Я предложил господину Сийярто самом отозвать консула. Но я так понимаю, что он с этим не согласен. Если соответствующего решения в ближайшие дни не произойдет, то консул поедет домой. Это безусловно", - подчеркнул Климкин.

По его словам, встреча на полях Генассамблеи была непростой. И проблема касается не только скандальной выдачи паспортов.

"Проблема не только в выдаче паспортов. Конечно, это проблема, но не только в этом. Вторая фундаментальная проблема, почему Венгрия нарушает международное право и законодательство Украины. Если она это хочет делать, то согласно Венской конвенции о консульских сношениях пусть спросит у нас об этом, и если мы это теоретически, конечно, позволим, тогда, пожалуйста, но мы этого не позволяем", - подчеркнул министр.

Он добавил, что стороны не смогут достичь согласия из-за принципиально разного видения того, как помогать венгерской общине в Украине. Климкин также рассказал об обещании Сийярто изменить название должности уполномоченного венгерского правительства "по Закарпатью".

"Мы долго говорили о должности уполномоченного венгерского правительства. Они подтвердили свое намерение изменить это название", - рассказал глава украинского МИД, назвав создание такой должности "сознательной провокацией".

Напомним, что ранее представили видеодоказательство того, что в консульстве Венгрии в Берегово украинцам выдают венгерские паспорта. Климкин обещал обсудить вопрос высылки консула с Сийярто.

Как сообщал OBOZREVATEL, позже глава МИД Украины заявил, что выдача венгерских паспортов на Закарпатье является вызовом для национальной безопасности.