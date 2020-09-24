Украина попросила перенести визит Зеленского в Беларусь на год, – посол

Украина инициировала перенос на год украинско-белорусского ІІІ Форума регионов, который должен был посетить президент Владимир Зеленский. Мероприятие изначально планировалось на 8-9 октября в городе Гродно (Беларусь).

Как сообщает Интерфакс-Украина, о смене планов в интервью газете "Украина Бизнес Ревю" рассказал посол Беларуси в Украине Игорь Сокол. По его словам, совместная подготовительная работа к Форуму фактически перечеркнута. Кроме того, дипломат считает, что от этого в первую очередь пострадают экономики стран и межрегиональные связи.

"Форум регионов Беларуси и Украины в Гродно в октябре планировался как центральное событие на двустороннем треке. В июле мы направили приглашения от имени белорусского правительства всем руководителям украинских регионов. По состоянию на август были получены подтверждения участия от половины областей Украины", – рассказал Сокол.

"Прорабатывался официальный визит Владимира Зеленского в Беларусь. Буквально на днях украинская сторона обратилась к нам с инициативой перенести Форум на 2021 год", – добавил он.

Подытоживая, белорусский посол отметил, что его страна готова поддерживать связи с Украиной на локальных уровнях, если Киев отказывается от глобального.

"Разрушать легко, созидать намного труднее. Раз руководство Украины поставило отношения "на паузу", значит, продолжим общаться с областями, городами, сельскими советами, бизнесом. Мы к этому готовы", – сказал Сокол.

Напомним, первая встреча Зеленского и тогда пятого президента Беларуси Александра Лукашенко состоялась в октябре 2019 года на ІІ Форуме регионов двух стран в Житомире.

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