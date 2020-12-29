Украина получит вдвое больше бесплатных доз вакцины против COVID-19, – Немчинов
Украина готовится получить вдвое большую партию бесплатной вакцины против коронавируса в рамках договоренности с COVAX – 16 миллионов вместо обещанных ранее 8 млн доз.
Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
По его словам, так бесплатную прививку против COVID-19 смогут получить 8 млн украинцев – с расчетом две инъекции на одного человека.
"Уж не 8, а 16 млн доз вакцины. Восемь – это количество доз, которые нужно два раза уколоть для 4 млн граждан. Соответственно, 16 млн доз – для 8 млн граждан. Это то, что Украина получит по механизму COVAX", – пояснил министр.
Он напомнил, что Министерство здравоохранения утвердило план прививок. Согласно ему, сперва важно вакцинировать граждан из групп риска – медицинских работников, пожилых людей и тех, кто имеет сопутствующие заболевания.
"Далее, когда мы перейдем к плановым закупкам вакцины, которые уже сертифицированы в США, Канаде и Европейском Союзе, то сможем дать возможность людям, которые не входят в приоритетные списки, вакцинироваться самостоятельно. И таким образом увеличивать так называемый коллективный иммунитет", – подчеркнул Немчинов.
Все остальное, добавил представитель Кабмина, остается по стратегическим направлениям в плане борьбы Украины с пандемией, которые уже реализовывались в 2020 году.
Отметим, что Украина готовится к вакцинации против COVID-19 в 2021-2022 годах. О том, какие препараты закупит государство и кому сделают прививку – читайте в материале OBOZREVATEL.
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