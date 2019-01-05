Украина получила Томос: выражение лица Порошенко ''порвало'' сеть

В сети получила большую популярность фотография президента Украины Петра Порошенко на церемонии подписания Вселенским патриархом Варфоломеем Томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Интернет-пользователи объявили его "фото года".

Фотограф "BBC Україна" Виталий Червоненко запечатлел выражение лица президента Украины в храме Святого Георгия, где проходило подписание Томоса.

Сегодня в Стамбуле подписан Томос об автокефалии, документ, предоставляющий независимость Православной церкви Украины. На фото президент Украины Петр Порошенко в храме Святого Георгия, где произошло подписание. pic.twitter.com/VTO9plYDAq — bbcrussian (@bbcrussian) 5 января 2019 г.

Снимок сразу стал объектом бурных обсуждений и фотожаб:

"Это лицо достойно стать мемом ))"

"Это фото года!"

"Классная фотка, от нее хорошо подгорает сами знаете у кого))))))"

Как сообщал OBOZREVATEL: