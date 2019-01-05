Украина получила Томос: выражение лица Порошенко ''порвало'' сеть

В сети получила большую популярность фотография президента Украины Петра Порошенко на церемонии подписания Вселенским патриархом Варфоломеем Томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Интернет-пользователи объявили его "фото года".
Фотограф "BBC Україна" Виталий Червоненко запечатлел выражение лица президента Украины в храме Святого Георгия, где проходило подписание Томоса.
Сегодня в Стамбуле подписан Томос об автокефалии, документ, предоставляющий независимость Православной церкви Украины. На фото президент Украины Петр Порошенко в храме Святого Георгия, где произошло подписание. pic.twitter.com/VTO9plYDAq— bbcrussian (@bbcrussian) 5 января 2019 г.
Снимок сразу стал объектом бурных обсуждений и фотожаб:
"Это лицо достойно стать мемом ))"
"Это фото года!"
"Классная фотка, от нее хорошо подгорает сами знаете у кого))))))"
Тут Петро Порошенко про #Томос запитує.— Василь Камінський (@Vasyl_Kaminskiy) 5 января 2019 г.
#Tomos pic.twitter.com/mz0OiVJKF2
Как сообщал OBOZREVATEL:
Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.
Он поздравил украинцев с наступлением исторического события и отметил, что к этому дню Украина и ее правители шли много веков, начиная от князя Владимира и княгини Ольги.
Позже в сети опубликовали перевод текста Томоса.
В Российской православной церкви гневно отреагировали на предоставление ПЦУ Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем. В частности, председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал этот исторический документ "простой бумагой".
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