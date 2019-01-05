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Украина получила Томос: выражение лица Порошенко ''порвало'' сеть

1.8тЧитать материал на украинском

В сети получила большую популярность фотография президента Украины Петра Порошенко на церемонии подписания Вселенским патриархом Варфоломеем Томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Интернет-пользователи объявили его "фото года".

Фотограф "BBC Україна" Виталий Червоненко запечатлел выражение лица президента Украины в храме Святого Георгия, где проходило подписание Томоса.

Снимок сразу стал объектом бурных обсуждений и фотожаб:

"Это лицо достойно стать мемом ))"

"Это фото года!"

"Классная фотка, от нее хорошо подгорает сами знаете у кого))))))"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

  • Он поздравил украинцев с наступлением исторического события и отметил, что к этому дню Украина и ее правители шли много веков, начиная от князя Владимира и княгини Ольги.

  • Позже в сети опубликовали перевод текста Томоса.

  • В Российской православной церкви гневно отреагировали на предоставление ПЦУ Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем. В частности, председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал этот исторический документ "простой бумагой".

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
Томосединая церковь
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Пеця сам все сделал, народ Украины вообще ни при чем, да и вообще кто это такой этот народ Украины, не знает Пеця никакого такого народа Украины, он и на томос не заработал, да и официально его вообще нет, поэтому от его имени Пеця и пропихивает чего захочется, для того народ Украины в состоянии неопределенности и держат
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