Украина получила Томос: кто из политиков присутствовал

На церемонию вручения Томоса об автокефалии Православной церкви Украины в Стамбуле собралось много украинских политиков.

Как рассказал вице-премьер-министр Степан Кубив на своей странице в Facebook, делегация почтила в рамках визита память выдающегося писателя Владимира Мурского.

"В рамках визита с Петром Порошенко в Турцию вместе с коллегами и украинской общиной почтили память Владимира Мурского – выдающегося украинского писателя, педагога, общественного деятеля, представителя эмигрантского украинского правительства в Турции", – подписал Кубив под снимками.

Он пояснил, что на мероприятии присутствовал также министр иностранных дел Павел Климкин, лично президент Петр Порошенко, министр культуры Евгений Нищук, а также президент и главный исполнительный директор Rodan Energy Павел Грод.

Также на церемонию вручения Томоса приехал спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

"Украинская Церковь получила Томос. Наконец после сотен лет борьбы за свою каноническую независимость – Православная Церковь Украины ее получила. Мы – свидетели того, как творится история. Ведь Томос – это второй Акт провозглашения независимости Украины! Это акт утверждения ее духовной независимости", – написал Парубий по итогам получения Томоса.

Он также добавил, что это событие является очень символичным для украинцев. Ведь ПЦУ получила документ на Сочельник.

Вице-премьер-министр Геннадий Зубко и министр молодежи и спорта Игорь Жданов также присутствовали в Стамбуле. Более того, с нерабочим визитом там оказался народный депутат от БПП Мустафа Найем, который собрался задержаться в Турции еще на пару дней.

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