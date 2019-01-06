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Украина получила Томос: кто из политиков присутствовал

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На церемонию вручения Томоса об автокефалии Православной церкви Украины в Стамбуле собралось много украинских политиков.

Как рассказал вице-премьер-министр Степан Кубив на своей странице в Facebook, делегация почтила в рамках визита память выдающегося писателя Владимира Мурского.

"В рамках визита с Петром Порошенко в Турцию вместе с коллегами и украинской общиной почтили память Владимира Мурского – выдающегося украинского писателя, педагога, общественного деятеля, представителя эмигрантского украинского правительства в Турции", – подписал Кубив под снимками.

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Он пояснил, что на мероприятии присутствовал также министр иностранных дел Павел Климкин, лично президент Петр Порошенко, министр культуры Евгений Нищук, а также президент и главный исполнительный директор Rodan Energy Павел Грод.

Украина получила Томос: кто из политиков присутствовал
Украина получила Томос: кто из политиков присутствовал
Украина получила Томос: кто из политиков присутствовал

Также на церемонию вручения Томоса приехал спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

"Украинская Церковь получила Томос. Наконец после сотен лет борьбы за свою каноническую независимость – Православная Церковь Украины ее получила. Мы – свидетели того, как творится история. Ведь Томос – это второй Акт провозглашения независимости Украины! Это акт утверждения ее духовной независимости", – написал Парубий по итогам получения Томоса.

Украина получила Томос: кто из политиков присутствовал
Украина получила Томос: кто из политиков присутствовал

Он также добавил, что это событие является очень символичным для украинцев. Ведь ПЦУ получила документ на Сочельник.

Вице-премьер-министр Геннадий Зубко и министр молодежи и спорта Игорь Жданов также присутствовали в Стамбуле. Более того, с нерабочим визитом там оказался народный депутат от БПП Мустафа Найем, который собрался задержаться в Турции еще на пару дней.

Украина получила Томос: кто из политиков присутствовал
Украина получила Томос: кто из политиков присутствовал

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Тема
Независимость УПЦ
Персоны
Петр ПорошенкоАндрей ПарубийСтепан КубивПавел КлимкинЕвгений НищукГеоргий ЗубкоІгор ЖдановМустафа Найем
Место
ТурцияСтамбул
Тег
Томос
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Да в задницу этих политиков, они все равно не от народа Украины, раз народ при них официально никто. Кому дали Томо, если де-юре народ Украины явление неопределенное, кто получатель по документам, шобла ПеПе что ли, что празднуем уточнить можно?
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