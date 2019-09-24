Украина получила поддержку в Европарламенте: что известно

В Европарламенте девятого созыва создали неформальную группу "друзей европейской Украины".

Ее учредительное заседание состоялось во вторник, 24 сентября, в Брюсселе (Бельгия), сообщает Deutsche Welle.

Как заявил депутат Европейского парламента из фракции "Обновить Европу" Пятрас Ауштрявичюс, в общем 50 евродепутатов из шести фракций выразили желание войти в эту неформальную группу.

Двумя основными целями группы на 2019-2024 годы он назвал политическую поддержку Украины и экономическую интеграцию страны в ЕС.

Заседание ЕП 24 канал

"Мы должны сделать все, чтобы вопрос Украины всегда был в повестке дня, чтобы никто не сказал, что он второстепенный", — отметил литовский политик.

На заседание пришли и народные депутаты Украины, в частности председатель комитета по вопросам интеграции с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе ("Европейская солидарность"), первый заместитель председателя этого комитета Вадим Галайчук и заместитель председателя комитета Мария Мезенцева (оба из "Слуги народа").

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