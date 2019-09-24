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24 сентября • обновлено в 17:17
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Украина получила поддержку в Европарламенте: что известно

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В Европарламенте девятого созыва создали неформальную группу "друзей европейской Украины".

Ее учредительное заседание состоялось во вторник, 24 сентября, в Брюсселе (Бельгия), сообщает Deutsche Welle.

Как заявил депутат Европейского парламента из фракции "Обновить Европу" Пятрас Ауштрявичюс, в общем 50 евродепутатов из шести фракций выразили желание войти в эту неформальную группу.

Двумя основными целями группы на 2019-2024 годы он назвал политическую поддержку Украины и экономическую интеграцию страны в ЕС.

Заседание ЕП

Заседание ЕП

24 канал

"Мы должны сделать все, чтобы вопрос Украины всегда был в повестке дня, чтобы никто не сказал, что он второстепенный", — отметил литовский политик.

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На заседание пришли и народные депутаты Украины, в частности председатель комитета по вопросам интеграции с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе ("Европейская солидарность"), первый заместитель председателя этого комитета Вадим Галайчук и заместитель председателя комитета Мария Мезенцева (оба из "Слуги народа").

Ранее OBOZREVATEL подробно рассказывал, что получила Украина от Ассоциации с ЕС за 5 лет.

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Место
Бельгия Брюссель
Тег
Европейский парламент
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Mega Death
Mega Death
Чем больше xoxлов сдохнет, тем лучше для всех)) Пусть поддерживают)) Пока Европа поддерживает, они дохнут быстрее всех в Европе после Литвы))
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Макарский Александр
Макарский Александр
Заднеприводные друзи задеприводной краины-проститутки
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70rus xxx
70rus xxx
Вот и прекрасно.Теперь 50 депутатов будут высказывать озабоченность по Окраине.
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